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Власти собрались изменить условия по льготной ипотеке

Планируется повысить до 20% первоначальный взнос и сократить субсидию банкам
Дмитрий Гринкевич
Евгений Разумный / Ведомости

Правительство планирует ограничить ипотечное кредитование с господдержкой, которое продолжает расти высокими темпами, несмотря на повышение ключевой ставки и дополнительные меры ЦБ по дестимулированию выдачи банками новых займов. Как сообщил «Ведомостям» знакомый с обсуждением источник, речь идет об увеличении размера первоначального взноса с 15 до 20%, а также снижении на 0,5 процентного пункта (п. п.) предельной величины субсидии кредитным организациям. Информацию подтвердил собеседник, близкий к правительству. Другому источнику, в одном из институтов развития, также известно об обсуждении такого изменения параметров. Еще один собеседник, близкий к кабмину, подтвердил планы донастроить условия по льготной ипотеке, но не стал уточнять, как именно это будет сделано.

«Еще несколько месяцев назад стало в целом понятно, что льготная ипотека разогналась до такой степени, что ее пора прижимать», – пояснил первый источник «Ведомостей». По его мнению, ключевые риски – несбалансированность рынка недвижимости и продолжающееся увеличение цен. Задача – привести спрос в соответствие с темпами роста предложения. Изменение параметров должно помочь сбалансировать рынок и снизить риски роста цен, которые дополнительно увеличились на фоне ускорившихся темпов ипотечного кредитования в июле – августе, подчеркнул собеседник. Просрочка при этом находится на минимальном уровне, напомнил он. В июле показатель достиг двухлетних минимумом – 0,4% от портфеля, следует из данных ЦБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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