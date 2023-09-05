Власти собрались изменить условия по льготной ипотеке

Правительство планирует ограничить ипотечное кредитование с господдержкой, которое продолжает расти высокими темпами, несмотря на повышение ключевой ставки и дополнительные меры ЦБ по дестимулированию выдачи банками новых займов. Как сообщил «Ведомостям» знакомый с обсуждением источник, речь идет об увеличении размера первоначального взноса с 15 до 20%, а также снижении на 0,5 процентного пункта (п. п.) предельной величины субсидии кредитным организациям. Информацию подтвердил собеседник, близкий к правительству. Другому источнику, в одном из институтов развития, также известно об обсуждении такого изменения параметров. Еще один собеседник, близкий к кабмину, подтвердил планы донастроить условия по льготной ипотеке, но не стал уточнять, как именно это будет сделано.