Эксперты ждут новых ипотечных рекордов к концу года

Эксперты ждут новых ипотечных рекордов к концу годаЗаемщики будут заключать сделки по одобренным заявкам либо оформлять кредиты с нуля, опасаясь их подорожания
До конца 2023 г. выдачи ипотеки могут установить сразу несколько рекордов на фоне роста ключевой ставки и ужесточения регулирования: месячный, квартальный и годовой, пишут в новом обзоре аналитики рейтингового агентства НКР (есть у «Ведомостей»). Согласно их оценке, по итогам года показатель может достичь 6,5–6,7 трлн руб., что на 35–40% больше 2022 г. и на 14–18% – рекордного 2021 года.
В Альфа-банке также прогнозируют объем выдач в 2023 г. на уровне 6,7 трлн руб. и фиксируют увеличение спроса в последние недели августа на стандартные программы, по которым началось повышение ставок, говорит представитель банка. Остальные опрошенные «Ведомостями» эксперты не ждут выдач даже на уровне 6 трлн руб., но при этом не исключают обновления годового рекорда. В первой половине 2023 г. банки выдали гражданам ипотечных кредитов на 3,05 трлн руб.