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Эксперты ждут новых ипотечных рекордов к концу года

Заемщики будут заключать сделки по одобренным заявкам либо оформлять кредиты с нуля, опасаясь их подорожания
Михаил Морозов Екатерина Литова
Максим Стулов / Ведомости

До конца 2023 г. выдачи ипотеки могут установить сразу несколько рекордов на фоне роста ключевой ставки и ужесточения регулирования: месячный, квартальный и годовой, пишут в новом обзоре аналитики рейтингового агентства НКР (есть у «Ведомостей»). Согласно их оценке, по итогам года показатель может достичь 6,5–6,7 трлн руб., что на 35–40% больше 2022 г. и на 14–18% – рекордного 2021 года.

В Альфа-банке также прогнозируют объем выдач в 2023 г. на уровне 6,7 трлн руб. и фиксируют увеличение спроса в последние недели августа на стандартные программы, по которым началось повышение ставок, говорит представитель банка. Остальные опрошенные «Ведомостями» эксперты не ждут выдач даже на уровне 6 трлн руб., но при этом не исключают обновления годового рекорда. В первой половине 2023 г. банки выдали гражданам ипотечных кредитов на 3,05 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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