Что стало влиять на курс доллара и пустят ли его выше 100

Что стало влиять на курс доллара и пустят ли его выше 100Рубль близок к фундаментальному пределу девальвации
В последние две недели курс вновь начал уверенно стремиться к значению в 100 руб./$, и финансовые власти, как и в прошлом месяце, начали предпринимать экстренные действия – видимо, чтобы не допустить преодоления этой отметки. 6 сентября после открытия торгов на уровне вблизи 98 руб./$ Банк России объявил об ускорении реализации валюты по операциям с фондом национального благосостояния (ФНБ) почти в 10 раз. Увеличение, впрочем, будет временным: ЦБ с 14 по 22 сентября будет ежедневно продавать валюту на сумму 21,4 млрд руб., «зеркалируя» рублевые вложения в инфраструктуру из ФНБ. Регулятор объяснил это возможным ростом спроса на валюту из-за предстоящего погашения Минфином еврооблигаций на $3 млрд в этом месяце. Но на рынок в моменте это не произвело сильного впечатления: торги закрылись на отметке чуть выше 98 руб./$.
Регулятор начал зеркалировать инвестиции из ФНБ с августа, он собирался ежедневно реализовывать юани на сумму 2,3 млрд в рублевом выражении. Курс начал полет как минимум с начала лета, но пока он не достиг 100 руб./$, власти фактически бездействовали, по крайней мере не анонсировали серьезных мер в поддержку рубля. Еще в пятницу, 11 августа, когда торги закрылись на 99,4 руб./$, зампред ЦБ Алексей Заботкин подчеркивал приверженность Банка России плавающему курсу и настаивал на отсутствии рисков финансовой стабильности. 14 августа курс ушел за 101 руб./$, регулятор объявил о проведении на следующий день внеочередного заседания по ключевой ставке (она в итоге была повышена с 8,5 до 12%), а в правительстве начали договариваться с экспортерами об увеличении продаж валютной выручки и обсуждать возможные ограничения на отток капитала. После этого рубль начал укрепляться, но позитивного импульса хватило в лучшем случае на неделю: с 21 августа курс вновь начал двигаться к 100.