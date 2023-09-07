Что стало влиять на курс доллара и пустят ли его выше 100

Регулятор начал зеркалировать инвестиции из ФНБ с августа, он собирался ежедневно реализовывать юани на сумму 2,3 млрд в рублевом выражении. Курс начал полет как минимум с начала лета, но пока он не достиг 100 руб./$, власти фактически бездействовали, по крайней мере не анонсировали серьезных мер в поддержку рубля. Еще в пятницу, 11 августа, когда торги закрылись на 99,4 руб./$, зампред ЦБ Алексей Заботкин подчеркивал приверженность Банка России плавающему курсу и настаивал на отсутствии рисков финансовой стабильности. 14 августа курс ушел за 101 руб./$, регулятор объявил о проведении на следующий день внеочередного заседания по ключевой ставке (она в итоге была повышена с 8,5 до 12%), а в правительстве начали договариваться с экспортерами об увеличении продаж валютной выручки и обсуждать возможные ограничения на отток капитала. После этого рубль начал укрепляться, но позитивного импульса хватило в лучшем случае на неделю: с 21 августа курс вновь начал двигаться к 100.