Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке.
Акция -37%

ЦБ Турции четвертый раз подряд повысил ключевую ставку

Скорее всего, денежно-кредитная политика будет ужесточаться и дальше
Роман Романов Екатерина Литова
ЦБ Турции действует постепенно, чтобы граждане, бизнес и банки успели подстроиться под новый уровень ставок / Murad Sezer / Reuters

Правление центрального банка Турции на заседании в четверг приняло решение повысить ключевую ставку – на этот раз сразу на 500 базисных пунктов до 30%. Цикл ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) в Турции начался в июне, когда регулятор впервые с марта 2021 г. принял решение увеличить ставку с 8,5 до 15%. В июле ставка выросла с 15 до 17,5%, в августе – до 25%.

ЦБ Турции объяснил свое решение тем, что инфляционные показатели в июле – августе оказались выше ожиданий. Инфляция, несмотря на рост ключевой ставки, остается высокой: в июне – 38,21% в годовом выражении, в июле – 47,83%, в августе – 58,94%. Кроме того, высокий внутренний спрос, устойчивый рост цен на услуги и энергоресурсы, а также ухудшение инфляционных ожиданий населения и бизнеса создают дополнительные риски для роста инфляции. Турецкий ЦБ пообещал «решительно использовать» все имеющиеся в его распоряжении инструменты для ее стабилизации. На фоне новости о повышении ставки лира потеряла 0,4% и стоила 27,08 за доллар, следует из данных Стамбульской биржи.

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных