ЦБ Турции четвертый раз подряд повысил ключевую ставку

ЦБ Турции объяснил свое решение тем, что инфляционные показатели в июле – августе оказались выше ожиданий. Инфляция, несмотря на рост ключевой ставки, остается высокой: в июне – 38,21% в годовом выражении, в июле – 47,83%, в августе – 58,94%. Кроме того, высокий внутренний спрос, устойчивый рост цен на услуги и энергоресурсы, а также ухудшение инфляционных ожиданий населения и бизнеса создают дополнительные риски для роста инфляции. Турецкий ЦБ пообещал «решительно использовать» все имеющиеся в его распоряжении инструменты для ее стабилизации. На фоне новости о повышении ставки лира потеряла 0,4% и стоила 27,08 за доллар, следует из данных Стамбульской биржи.