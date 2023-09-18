В Турции покупки жилья иностранцами резко упали до уровня 2020 года

Кроме того, по словам Косовского, существенное влияние на падение спроса оказало падение курса лиры, который к 7 августа снизился до исторических 27,01 лиры за $1, и стабильно высокая инфляция. В августе потребительская инфляция в стране ускорилась до 58,9% год к году по сравнению с 47,8%. В июне индекс цен на жилье вырос в среднем на 95,9% по всей Турции в годовом исчислении, а в Стамбуле – на 85,1%. В крупнейшем городе страны на это влияет также анонсированная в конце августа властями программа переселения 1,5 млн человек из сейсмоопасного жилья – такая масштабная реновация может повысить спрос на жилье и стройматериалы и, соответственно, цены на них, это уже заметно, полагает Косовский. Граждане России и Ирана, несмотря на некоторые негативные факторы для покупки жилья, все равно останутся лидерами среди покупателей в Турции, отмечает эксперт. Многие из них надеются получить в конечном счете гражданство, для которого никаких зональных ограничений нет, а лимит по инвестициям остался прежним – от $400 000, несмотря на появившиеся еще во время президентских выборов слухи об изменении этого уровня до $1 млн, говорит Косовский.