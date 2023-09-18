В Турции покупки жилья иностранцами резко упали до уровня 2020 года

В Турции покупки жилья иностранцами резко упали до уровня 2020 годаПричиной стала инфляция и проблемы с видом на жительство
Продажи домов иностранцам в августе в Турции снизились на 42,0% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, упав до 3058 объектов (дома и квартиры). В августе 2022 г. было продано 5723 объекта, а в том же месяце 2021 г. – 5866, при этом в пандемийном августе 2020 г. число объектов, приобретенных иностранцами, сопоставимо с нынешним уровнем – 3893 единицы. В целом с начала года продажи домов иностранцам в стране рухнули на 43,6% по сравнению с январем – августом прошлого года и составили 25 134. В 2022 г. за аналогичный период было продано иностранцам 44 595 объектов, в 2021 г. – 30 849. Это следует из данных Турецкого института статистики (TurkStat), с которыми ознакомились «Ведомости».
Лидерами среди покупателей, как следует из материалов статистики, в основном были граждане России, которые занимают 1-е место с ноября 2022 г. В августе они купили 733 объекта жилой недвижимости в Турции. Для сравнения: в июле россияне приобрели 722, в июне – 733, в мае – 999, в апреле – 817, в марте – 1157, в феврале – 1183, в январе 2023 г. – 1557 объектов. Следовали за гражданами России в августе традиционно граждане Ирана (лидеры по покупкам до осени 2022 г.) с 342 покупками, граждане Ирака с 220 и Казахстана с 141 объектом. На долю иностранцев в августе 2023 г. пришлось 2,5% от всех продаж жилой недвижимости в Турции. Стамбул занял 1-е место с 1066 проданными иностранцам жилыми объектами. Далее в тройке мест Анталья с 919 и Мерсин с 248 объектами.
Основными причинами снижения покупок жилья иностранцами в Турции являются ограничения в выдаче вида на жительство (ВНЖ) и рост цен на недвижимость, пояснил «Ведомостям» эксперт по зарубежной недвижимости и инвестиционной иммиграции Astons Александр Косовский. Он напомнил, что власти Турции по состоянию на конец августа 2023 г. установили запрет на получение первичного ВНЖ в 1169 районах по всей стране, включая районы в наиболее популярных городах, из-за заполнения квот на проживание там иностранцев. «То есть иностранец может купить или арендовать недвижимость в этих районах, но претендовать на получение турецкого ВНЖ не сможет. А одно без другого неинтересно», – отметил Косовский, подчеркнув, что ситуация с ВНЖ и задержками в выдаче инвестиционного гражданства – один из главных факторов, замедляющих спрос среди иностранных покупателей недвижимости. Покупая жилье для себя и близких в Турции, иностранный инвестор также хочет получить легальный статус для пребывания в стране, который позволит ему иметь дополнительные преимущества, которые есть у резидентов, – открывать счета в местных банках, получить доступ к медицине, образованию, банковскому сектору, поясняет эксперт.
Один из российских граждан на условиях анонимности рассказал «Ведомостям», что приобрел недвижимость в мае 2020 г. и тогда же подал документы, но получил гражданство только в сентябре 2023 г. Он предполагает, что задержка была связана с выборами, «поскольку местные жители сильно недовольны резким ростом цен на недвижимость и наплывом иностранцев, поэтому кандидаты эксплуатировали это в предвыборной кампании».
В миграционной службе Турции «Ведомостям» рассказали, что каких-либо глобальных ограничений и запретов на выдачу ВНЖ и инвестиционного гражданства иностранцам нет. «Прибывающие иностранцы имеют право подать заявление на получение ВНЖ, если они соответствуют условиям, в течение установленного законом периода», – пояснили в ведомстве.
Кроме того, по словам Косовского, существенное влияние на падение спроса оказало падение курса лиры, который к 7 августа снизился до исторических 27,01 лиры за $1, и стабильно высокая инфляция. В августе потребительская инфляция в стране ускорилась до 58,9% год к году по сравнению с 47,8%. В июне индекс цен на жилье вырос в среднем на 95,9% по всей Турции в годовом исчислении, а в Стамбуле – на 85,1%. В крупнейшем городе страны на это влияет также анонсированная в конце августа властями программа переселения 1,5 млн человек из сейсмоопасного жилья – такая масштабная реновация может повысить спрос на жилье и стройматериалы и, соответственно, цены на них, это уже заметно, полагает Косовский. Граждане России и Ирана, несмотря на некоторые негативные факторы для покупки жилья, все равно останутся лидерами среди покупателей в Турции, отмечает эксперт. Многие из них надеются получить в конечном счете гражданство, для которого никаких зональных ограничений нет, а лимит по инвестициям остался прежним – от $400 000, несмотря на появившиеся еще во время президентских выборов слухи об изменении этого уровня до $1 млн, говорит Косовский.
«Но особых альтернатив для не самых богатых россиян, стремящихся осесть за рубежом на фоне конфликта на Украине, нет: получить ВНЖ в ЕС сейчас стало крайне сложно, особенно при покупке недвижимости от такой небольшой суммы, как турецкие $75 000. Программы «золотых виз» в ЕС – ВНЖ за покупку недвижимости – начинаются от 300 000 евро, и при этом уже далеко не все принимают заявки от россиян, перевод средств осложнен банковскими запретами, которых гораздо меньше в Турции», – отмечает Косовский.
Президент ассоциации «Российско-турецкий диалог», партнер адвокатского бюро NSP Арсен Аюпов замечает, что август нередко бывает месяцем низкого спроса на недвижимость, который повышается в сентябре – ноябре. По его словам, часть иностранцев приезжают прицениться, кроме того, велика доля сделок в рассрочку, не попадающих в статистику закрытых сделок с собственностью в августе и отражающихся уже осенью.
«В целом сейчас, сравнивая 2022 и 2023 гг., можно говорить, что предыдущий год был скорее аномальным по ажиотажному, «эмоциональному» спросу среди россиян на фоне начала СВО и частичной мобилизации и сейчас рынок стабилизируется к прежним показателям, хотя россияне все равно в лидерах», – заключает Аюпов.