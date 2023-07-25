В прошлом году 99 000 россиян получили вид на жительство в Турции

В прошлом году 99 000 россиян получили вид на жительство в ТурцииЭто следует из данных данных Турецкого института статистики
По итогам 2022 г. турецкие виды на жительство (ВНЖ) получило более 408 000 человек, следует из опубликованных 24 июля данных Турецкого института статистики (Turkstat). В 2021 г. ВНЖ в Турции получило более 410 000 иностранцев, на первом месте тогда оказались граждане Ирака – почти 47 000, далее следовали граждане Ирана (39 000) и Афганистана (30 000). В 2021 г. 22 000 россиян и 5400 украинцев получили турецкие удостоверения.
99 000 (25%) от общего числа мигрантов в 2022 г. – граждане России. За Россией следует Украина – 8,1% (более 32 000), Иран – 6,5% (26 000), Афганистан – 5,4% (24 000) и Ирак – 4,8% (22 000). Городом с наибольшим количеством иммигрантов оказался Стамбул – 35,4% от населения, на втором месте – Анталья с 14,8%, а в Анкаре проживает всего 5,4% иностранцев.