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В прошлом году 99 000 россиян получили вид на жительство в Турции

Это следует из данных данных Турецкого института статистики
Нурлан Гасымов Глеб Мишутин
Freepik

По итогам 2022 г. турецкие виды на жительство (ВНЖ) получило более 408 000 человек, следует из опубликованных 24 июля данных Турецкого института статистики (Turkstat). В 2021 г. ВНЖ в Турции получило более 410 000 иностранцев, на первом месте тогда оказались граждане Ирака – почти 47 000, далее следовали граждане Ирана (39 000) и Афганистана (30 000). В 2021 г. 22 000 россиян и 5400 украинцев получили турецкие удостоверения.

99 000 (25%) от общего числа мигрантов в 2022 г. – граждане России. За Россией следует Украина – 8,1% (более 32 000), Иран – 6,5% (26 000), Афганистан – 5,4% (24 000) и Ирак – 4,8% (22 000). Городом с наибольшим количеством иммигрантов оказался Стамбул – 35,4% от населения, на втором месте – Анталья с 14,8%, а в Анкаре проживает всего 5,4% иностранцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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