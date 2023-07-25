В прошлом году 99 000 россиян получили вид на жительство в Турции

По итогам 2022 г. турецкие виды на жительство (ВНЖ) получило более 408 000 человек, следует из опубликованных 24 июля данных Турецкого института статистики (Turkstat). В 2021 г. ВНЖ в Турции получило более 410 000 иностранцев, на первом месте тогда оказались граждане Ирака – почти 47 000, далее следовали граждане Ирана (39 000) и Афганистана (30 000). В 2021 г. 22 000 россиян и 5400 украинцев получили турецкие удостоверения.