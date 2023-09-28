Минфин рассказал о появлении офшорного рынка рубля

Еще одна обсуждаемая мера – ограничение перевода средств за рубеж, в том числе рублевых. Но, по словам Набиуллиной, перекрытие новых лазеек, например, ограничением вывода рублей за рубеж только приведет к росту неэффективных ограничений как снежного кома: «Мы будем закрывать что-то, бизнес найдет новую брешь, и так до бесконечности». Вывод средств в этом году был намного меньше, чем в прошлом, рассказывали в ЦБ: за восемь месяцев отток составил $28,6 млрд, тогда как год назад – $195,1 млрд.