Правительство и ЦБ продолжили спор о мерах по укреплению рубля

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что для всех ведомств важно, чтобы рубль был стабильным и предсказуемым. «Я в интернете прочитал правильную мысль по инфляции. Там написано, что если не покупать, то цены нормальные. Речь идет о том, что не надо потребительский спрос разгонять», – сказал он.