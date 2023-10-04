Минфин ожидает роста доходов и расходов регионов на 2 трлн

Ожидания на ближайшие годы также скорректированы в сторону повышения. Ежегодные оценки как доходов, так и расходов в 2024–2026 гг. повышены примерно на 2 трлн руб. В 2024 г. поступления вырастут до 22,4 трлн руб., в 2025 г. – до 23 трлн руб., в 2026 г. – до 24,1 трлн руб. Расходная часть консолидированных бюджетов субъектов увеличится в 2024 г. до 22,446 трлн руб., в 2025 г. – до 23,048 трлн, в 2026 г. – до 24,124 трлн.