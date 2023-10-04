Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке

Минфин ожидает роста доходов и расходов регионов на 2 трлн

В ведомстве повысили оценки по сравнению с предыдущим бюджетным прогнозом
Дарья Мосолкина Анастасия Бойко
В Санкт-Петербурге ощутимо увеличились расходы бюджета – примерно на 30% / Андрей Гордеев / Ведомости

Минфин резко улучшил ожидания по доходам и расходам регионов на этот год и следующую трехлетку. Ведомство прогнозирует, что в 2023 г. в консолидированные бюджеты субъектов поступит 21,4 трлн руб. Такую оценку Минфин привел в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024–2026 гг. Предыдущим официальным прогнозом ведомства, который готовился под нынешнюю трехлетку, предполагалось, что регионы получат на 2 трлн меньше – 19,3 трлн руб. Аналогичным образом ситуация обстоит и с расходами субъектов. Сейчас в Минфине ожидают, что регионы потратят 21,5 трлн руб. Ранее прогнозировалось, что траты составят 19,3 трлн.

Ожидания на ближайшие годы также скорректированы в сторону повышения. Ежегодные оценки как доходов, так и расходов в 2024–2026 гг. повышены примерно на 2 трлн руб. В 2024 г. поступления вырастут до 22,4 трлн руб., в 2025 г. – до 23 трлн руб., в 2026 г. – до 24,1 трлн руб. Расходная часть консолидированных бюджетов субъектов увеличится в 2024 г. до 22,446 трлн руб., в 2025 г. – до 23,048 трлн, в 2026 г. – до 24,124 трлн.

Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных