Минфин ожидает роста доходов и расходов регионов на 2 трлн

Минфин ожидает роста доходов и расходов регионов на 2 трлнВ ведомстве повысили оценки по сравнению с предыдущим бюджетным прогнозом
Минфин резко улучшил ожидания по доходам и расходам регионов на этот год и следующую трехлетку. Ведомство прогнозирует, что в 2023 г. в консолидированные бюджеты субъектов поступит 21,4 трлн руб. Такую оценку Минфин привел в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024–2026 гг. Предыдущим официальным прогнозом ведомства, который готовился под нынешнюю трехлетку, предполагалось, что регионы получат на 2 трлн меньше – 19,3 трлн руб. Аналогичным образом ситуация обстоит и с расходами субъектов. Сейчас в Минфине ожидают, что регионы потратят 21,5 трлн руб. Ранее прогнозировалось, что траты составят 19,3 трлн.
Ожидания на ближайшие годы также скорректированы в сторону повышения. Ежегодные оценки как доходов, так и расходов в 2024–2026 гг. повышены примерно на 2 трлн руб. В 2024 г. поступления вырастут до 22,4 трлн руб., в 2025 г. – до 23 трлн руб., в 2026 г. – до 24,1 трлн руб. Расходная часть консолидированных бюджетов субъектов увеличится в 2024 г. до 22,446 трлн руб., в 2025 г. – до 23,048 трлн, в 2026 г. – до 24,124 трлн.