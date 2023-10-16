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Депутаты предложили правительству смягчить критерии получения детского пособия

Речь идет об имущественном цензе и требованиях к доходам семьи
Софья Ермакова
Выделяемые бюджетные средства предназначены для выплаты тому количеству семей с детьми, которое соответствует требованиям к доходу и имуществу / Евгений Разумный / Ведомости

Депутаты предлагают правительству смягчить требования к имуществу семей с детьми до 17 лет, претендующих на получение единого пособия. Подход должен быть более гибким в отношении семей с различными жизненными ситуациями, считают они. Об этом говорится в заключении комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей на проект федерального бюджета на 2024 г. и плановый период 2025–2026 гг. В прошлом году число отказов из-за непрохождения имущественного и доходного ценза было на уровне 61%, говорится в документе.

Авторы заключения обращают внимание, что суммарно за три года на выплату единого пособия будет направлено более 4 трлн руб. (1,3 трлн руб. – в 2024 г., 1,4 трлн руб. – в 2025 г., 1,6 трлн руб. – в 2026 г.). Выделяемые бюджетные средства предназначены для выплаты тому количеству семей с детьми, которое соответствует требованиям к доходу и имуществу. Власти ранее заявляли, что его смогут получить около 10 млн граждан. Сейчас, по данным Минтруда, единую детскую выплату в России получает 9,924 млн детей и 342 000 беременных женщин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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