Депутаты предложили правительству смягчить критерии получения детского пособия

Депутаты предложили правительству смягчить критерии получения детского пособияРечь идет об имущественном цензе и требованиях к доходам семьи
Депутаты предлагают правительству смягчить требования к имуществу семей с детьми до 17 лет, претендующих на получение единого пособия. Подход должен быть более гибким в отношении семей с различными жизненными ситуациями, считают они. Об этом говорится в заключении комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей на проект федерального бюджета на 2024 г. и плановый период 2025–2026 гг. В прошлом году число отказов из-за непрохождения имущественного и доходного ценза было на уровне 61%, говорится в документе.
Авторы заключения обращают внимание, что суммарно за три года на выплату единого пособия будет направлено более 4 трлн руб. (1,3 трлн руб. – в 2024 г., 1,4 трлн руб. – в 2025 г., 1,6 трлн руб. – в 2026 г.). Выделяемые бюджетные средства предназначены для выплаты тому количеству семей с детьми, которое соответствует требованиям к доходу и имуществу. Власти ранее заявляли, что его смогут получить около 10 млн граждан. Сейчас, по данным Минтруда, единую детскую выплату в России получает 9,924 млн детей и 342 000 беременных женщин.