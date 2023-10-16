Депутаты предложили правительству смягчить критерии получения детского пособия

Депутаты предлагают правительству смягчить требования к имуществу семей с детьми до 17 лет, претендующих на получение единого пособия. Подход должен быть более гибким в отношении семей с различными жизненными ситуациями, считают они. Об этом говорится в заключении комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей на проект федерального бюджета на 2024 г. и плановый период 2025–2026 гг. В прошлом году число отказов из-за непрохождения имущественного и доходного ценза было на уровне 61%, говорится в документе.