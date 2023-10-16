Правительство расширит валютный контроль на зарубежных «дочек» экспортеров

Правительство расширит валютный контроль на зарубежных «дочек» экспортеровКомпании должны будут предоставлять информацию о валюте на счетах всей консолидированной группы
Минфин предложил обязать экспортеров представлять в Банк России консолидированную отчетность о валютных активах и обязательствах – т. е. с учетом всех дочерних структур, в том числе зарубежных. Об этом говорится в проекте изменений к закону о валютном контроле, подготовленном министерством (документ есть у «Ведомостей»). Предполагается, что норма начнет действовать не сразу, а с 1 января 2024 г.: резидентам потребуется время для адаптации к новым требованиям.
Законопроект согласован с другими курирующими вопросы валютного контроля ведомствами и внесен в кабмин, следует из материалов. В его пресс-службе «Ведомостям» подтвердили, что документ был одобрен на правкомиссии по законопроектной деятельности, которая прошла 16 октября.
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