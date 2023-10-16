Правительство расширит валютный контроль на зарубежных «дочек» экспортеров

Минфин предложил обязать экспортеров представлять в Банк России консолидированную отчетность о валютных активах и обязательствах – т. е. с учетом всех дочерних структур, в том числе зарубежных. Об этом говорится в проекте изменений к закону о валютном контроле, подготовленном министерством (документ есть у «Ведомостей»). Предполагается, что норма начнет действовать не сразу, а с 1 января 2024 г.: резидентам потребуется время для адаптации к новым требованиям.