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Правительство расширит валютный контроль на зарубежных «дочек» экспортеров

Компании должны будут предоставлять информацию о валюте на счетах всей консолидированной группы
Анастасия Бойко Мария Макутина
Александр Миридонов / Коммерсантъ

Минфин предложил обязать экспортеров представлять в Банк России консолидированную отчетность о валютных активах и обязательствах – т. е. с учетом всех дочерних структур, в том числе зарубежных. Об этом говорится в проекте изменений к закону о валютном контроле, подготовленном министерством (документ есть у «Ведомостей»). Предполагается, что норма начнет действовать не сразу, а с 1 января 2024 г.: резидентам потребуется время для адаптации к новым требованиям.

Законопроект согласован с другими курирующими вопросы валютного контроля ведомствами и внесен в кабмин, следует из материалов. В его пресс-службе «Ведомостям» подтвердили, что документ был одобрен на правкомиссии по законопроектной деятельности, которая прошла 16 октября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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