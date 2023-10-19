Минпромторг назвал сроки возвращения России к докризисным объемам экспорта

На фоне санкций против российских товаров общие объемы экспорта снизились примерно на $30 млрд по сравнению с докризисным периодом, сообщил «Ведомостям» первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков в кулуарах международного форума «Сделано в России». Вернуться к прежнему уровню поставок за рубеж планируется за три-четыре года, отметил он.