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Минпромторг назвал сроки возвращения России к докризисным объемам экспорта

Cейчас выпадает около $30 млрд доходов от поставок за рубеж
Софья Ермакова
Максим Стулов / Ведомости

На фоне санкций против российских товаров общие объемы экспорта снизились примерно на $30 млрд по сравнению с докризисным периодом, сообщил «Ведомостям» первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков в кулуарах международного форума «Сделано в России». Вернуться к прежнему уровню поставок за рубеж планируется за три-четыре года, отметил он.

«Если взять экспорт в недружественные страны и если взять рост экспорта в дружественные страны и получить дельту, то получится, что около $30 млрд объемов экспорта выпадает», – сказал первый замминистра. Он подчеркнул, что помимо стоимостных объемов экспорта сократились и физические.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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