Минпромторг назвал сроки возвращения России к докризисным объемам экспорта

Минпромторг назвал сроки возвращения России к докризисным объемам экспортаCейчас выпадает около $30 млрд доходов от поставок за рубеж
На фоне санкций против российских товаров общие объемы экспорта снизились примерно на $30 млрд по сравнению с докризисным периодом, сообщил «Ведомостям» первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков в кулуарах международного форума «Сделано в России». Вернуться к прежнему уровню поставок за рубеж планируется за три-четыре года, отметил он.
«Если взять экспорт в недружественные страны и если взять рост экспорта в дружественные страны и получить дельту, то получится, что около $30 млрд объемов экспорта выпадает», – сказал первый замминистра. Он подчеркнул, что помимо стоимостных объемов экспорта сократились и физические.
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