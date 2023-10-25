Как эскалация вокруг Газы скажется на экономиках стран Ближнего Востока

Как эскалация вокруг Газы скажется на экономиках стран Ближнего ВостокаОна угрожает развитию Израиля и его региональных партнеров
Атака «Хамаса» на Израиль и его ответная военная операция влияют на ключевой для мировой экономики регион Ближнего Востока и Северной Африки (MENA). Там живут около 600 млн человек, сосредоточено 60% мировых запасов нефти, 45% запасов газа. Через регион проходят глобальные транспортные маршруты, до 80% мирового морского грузопотока, планировались новые коридоры и расширяются действующие - вроде международного транспортного коридора Север - Юг с российским и иранским участием, а также китайского «Один пояс - один путь». Всемирный банк (ВБ) в прогнозе, опубликованном за два дня до эскалации, рассчитал, что в 2023 г. темпы роста ВВП стран MENA замедлятся в три раза – с 6% в 2022 г. до 1,9%.
На конфликт с «Хамасом» в экономической сфере отреагировали как минимум власти Израиля и мировые цены на нефть. Тель-Авив с 9 октября предписал Chevron прекратить добычу газа на платформе Тамар в Средиземном море. Нефть марки Brent, торговавшаяся 6 октября, накануне атаки «Хамас», на бирже ICE ниже $84/барр., на открытии 9 октября стоила $87,5/барр., а к 20 октября превысила $93/барр., охладившись только 23 октября до $90/барр. ЦБ Израиля продает валюты на $30 млрд, чтобы удержать курс шекеля к доллару. Флагманский израильский фондовый индекс ТА-35 9 октября упал на 6,7% до минимума в 1705,07 пункта и продолжает падение все недели конфликта. 23 октября он оказался на отметке 1614,96 пункта.
«Ведомости» опросили экспертов о возможных последствиях конфликта для экономического роста региона.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк:
«По итогам года 1,9% общего роста для региона в нынешних условиях будут неплохим показателем, он может ухудшиться при нарастании напряженности. Замедление темпов роста в доконфликтном прогнозе ВБ было связано с более высокой базой расчета, когда предыдущий рост был восстановительным (после пандемии коронавируса. – "Ведомости")».
Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Ильяс Зарипов:
«Пересматривать общий прогноз ВБ в сторону дальнейшего замедления рано. Наиболее реалистичен сценарий невовлечения большинства стран региона в конфликт. В сочетании с ростом мировых цен на сырье это приведет к росту ВВП стран региона в 2023-2024 гг. на 3,2–3,6%. Главное – не позволить конфликту перейти в затяжную стадию, что может привести к оттоку из региона консервативных инвесторов.
Ливан, вероятно, больше всех в регионе пострадает от текущих боевых действий в Газе или на своем юге, если там начнется военная операция Израиля, он столкнется с новым сокращением ВВП. Бейруту понадобится международная помощь для восстановления. Еще один соседствующий с зоной конфликта игрок Египет – более развитая страна, военный конфликт скажется на нем не так остро, но рост [в 2023 г.] будет нулевой или около 1–1,5%.
Экономика Израиля также вероятно пострадает от высоких военных трат, ей требуется внешняя помощь США. Рост ВВП Израиля может оказаться по итогам конфликта нулевым, так как конфликт ухудшает взаимоотношения с окружающим исламским миром».
Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь:
«Мобилизация более 300 000 мужчин-резервистов, или 4% от всех 9,5 млн граждан, болезненна для экономики Израиля вкупе со льготами мобилизованным и остановкой месторождения Тамар. Это замечают агентства Fitch и Moody’s. Они хотя и оставили крайне высокий рейтинг А+ для страны, но поместили Израиль в список стран с "негативным" рейтингом и даже допустили пересмотр, чего ранее никогда в истории не случалось. Именно на закрытие потенциальной бюджетной дыры могут быть направлены $14,3 млрд, анонсированные во внесенном в конгресс США 20 октября президентом Джо Байденом проекте финансовой помощи израильтянам. Тем не менее теперь израильская экономика куда более резистентна по сравнению с событиями войны Судного дня 50 лет назад, в октябре 1973 г., когда была также проведена сопоставимая по масштабам массовая мобилизация.
Кроме прямого влияния на экономику война откладывает запуск реализации проекта важного для Израиля нового транспортного коридора Индия – Ближний Восток – Европа» (IMEC) через израильскую территорию. Проект был объявлен Байденом 9 сентября на саммите G20. Теперь вероятен исход инвесторов из Израиля, зависимого от внешних инвестиций. Трансфер технологий из него шел в Саудовскую Аравию, где наследный принц Мухаммад ибн Салман реализует программу модернизации «Видение 2030». Надежды на усиление трансфера связывались с нормализацией отношений Эр-Рияда и Тель-Авива, с коридором IMEC. Болезненно скажутся возможные экономические проблемы Израиля также на Бахрейне и ОАЭ, надеявшихся на израильские инвестиции и технологии».
Аналитик ФГ «Финам» Оксана Лукичева:
«Ключевые производители нефти пока придерживаются нейтралитета: ОПЕК+ в лице Саудовской Аравии и России обещали поддержать рынок, если поставки начнут резко падать: это может быть около 3-4 млн барр./сутки. Рынок скорее всего выдержит полное выключение Ирана и даже некоторых других производителей, хотя и будет в сильном напряжении.
Конфликт угрожает скорее региональному рынку газа: израильтяне закрыли Тамар, откуда получали 10 млрд куб. м, или 50-60% своих потребностей. Их пытаются заместить СПГ и поставками с другого крупного израильского месторождения – Левиафана. Ущерб будет зависеть от продолжительности закрытия. Пока серьезных проблем с экспортом нет, поставки идут в обход через арабский газопровод в Египет, но газа может не хватать на всех: цены уже растут».
Декан Школы политических исследований ИОН РАНХиГС Сергей Демиденко:
«Воздействие конфликта на экономику Израиля будет очень ситуативным, локальным и краткосрочным. Будет так называемая «геополитическая премия», негативная биржевая реакция, но не что-то фатальное для израильской и уж тем более для региональной экономики, потому что вряд ли будет нанесен удар по рынкам, логистическим цепочкам, маршрутам поставок».