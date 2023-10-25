Как эскалация вокруг Газы скажется на экономиках стран Ближнего Востока

«Мобилизация более 300 000 мужчин-резервистов, или 4% от всех 9,5 млн граждан, болезненна для экономики Израиля вкупе со льготами мобилизованным и остановкой месторождения Тамар. Это замечают агентства Fitch и Moody’s. Они хотя и оставили крайне высокий рейтинг А+ для страны, но поместили Израиль в список стран с "негативным" рейтингом и даже допустили пересмотр, чего ранее никогда в истории не случалось. Именно на закрытие потенциальной бюджетной дыры могут быть направлены $14,3 млрд, анонсированные во внесенном в конгресс США 20 октября президентом Джо Байденом проекте финансовой помощи израильтянам. Тем не менее теперь израильская экономика куда более резистентна по сравнению с событиями войны Судного дня 50 лет назад, в октябре 1973 г., когда была также проведена сопоставимая по масштабам массовая мобилизация.