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В правительстве предложили распространить поддержку малого и среднего бизнеса на МСП+

Годовую выручку для таких компаний предлагается ограничить 10 млрд рублей
Анастасия Бойко
Как отмечал Белоусов в ходе парламентских слушаний в Госдуме, при определении мер поддержки акцент планируется сделать на участвующих в импортозамещении производственных МСП, малых технологических компаниях, а также на предприятиях в сфере туризма / Пресс-служба Госдумы

Минэкономразвития подготовило законопроект, распространяющий меры господдержки малого и среднего бизнеса (МСП) на компании, превысившие пороговые значения сектора – так называемую категорию МСП+. Речь идет о финансовых мерах – в том числе льготных кредитах на инвестиционные цели и зонтичные поручительства Корпорации МСП. «Ведомости» ознакомились с предложенными министерством поправками в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ».

В закон вводится новая статья «поддержка хозяйствующих субъектов, утративших статус субъектов МСП», следует из проекта документа. Критерии отнесения компании к категории МСП+ – предельный размер годовой выручки и численности работников – правительство должно определить отдельным постановлением.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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