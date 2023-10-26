В правительстве предложили распространить поддержку малого и среднего бизнеса на МСП+Годовую выручку для таких компаний предлагается ограничить 10 млрд рублей
Минэкономразвития подготовило законопроект, распространяющий меры господдержки малого и среднего бизнеса (МСП) на компании, превысившие пороговые значения сектора – так называемую категорию МСП+. Речь идет о финансовых мерах – в том числе льготных кредитах на инвестиционные цели и зонтичные поручительства Корпорации МСП. «Ведомости» ознакомились с предложенными министерством поправками в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ».
В закон вводится новая статья «поддержка хозяйствующих субъектов, утративших статус субъектов МСП», следует из проекта документа. Критерии отнесения компании к категории МСП+ – предельный размер годовой выручки и численности работников – правительство должно определить отдельным постановлением.
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