В правительстве предложили распространить поддержку малого и среднего бизнеса на МСП+

Как отмечал Белоусов в ходе парламентских слушаний в Госдуме, при определении мер поддержки акцент планируется сделать на участвующих в импортозамещении производственных МСП, малых технологических компаниях, а также на предприятиях в сфере туризма / Пресс-служба Госдумы