В Европе упал ВВП и замедлилась инфляция

Экономика Европы продемонстрировала спад в квартальном выражении впервые с 2020 г. на фоне слабого внешнего и внутреннего спроса и ужесточения денежно-кредитной политики. ВВП еврозоны сократился на 0,1% в июле – сентябре этого года в сравнении со II кварталом, следует из предварительных данных Евростата. Отрицательная поквартальная динамика может сохраниться в IV квартале, что будет означать рецессию, считают эксперты. Ранее динамика была околонулевой: 0,1% в апреле – июне и 0% в январе – марте. В годовом выражении экономика еврозоны сохранила слабый рост на уровне 0,1% в I квартале после 0,5% во втором.