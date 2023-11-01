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В Европе упал ВВП и замедлилась инфляция

Германия может утянуть европейскую экономику вниз
Антон Козлов
JULIAN STRATENSCHULTE / dpa / Picture-Alliance via AFP

Экономика Европы продемонстрировала спад в квартальном выражении впервые с 2020 г. на фоне слабого внешнего и внутреннего спроса и ужесточения денежно-кредитной политики. ВВП еврозоны сократился на 0,1% в июле – сентябре этого года в сравнении со II кварталом, следует из предварительных данных Евростата. Отрицательная поквартальная динамика может сохраниться в IV квартале, что будет означать рецессию, считают эксперты. Ранее динамика была околонулевой: 0,1% в апреле – июне и 0% в январе – марте. В годовом выражении экономика еврозоны сохранила слабый рост на уровне 0,1% в I квартале после 0,5% во втором.

Самое большое падение продемонстрировали Ирландия (на 1,8%), Австрия (на 0,6%) и Чехия (на 0,3%), причем австрийская экономика сокращается уже второй квартал подряд (во II квартале она упала на 0,8%). Германия, крупнейшая европейская экономика, сократилась на 0,1% в июле – сентябре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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