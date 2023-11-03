Бизнес предложил властям поменять тактику по налогам на ближайшие годы

Бизнес предложил властям поменять тактику по налогам на ближайшие годыНужно отказаться от легализации обеспечительных мер и дифференцировать налог на прибыль
Бизнес-объединение «Деловая Россия» (ДР, продвигает интересы несырьевых средних и крупных компаний) попросило власти пересмотреть подход к изменениям в налоговой сфере, следует из заключения ДР на законопроект о бюджете. Предприниматели предложили поменять тактику по пяти направлениям.
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