Бизнес предложил властям поменять тактику по налогам на ближайшие годы

Бизнес-объединение «Деловая Россия» (ДР, продвигает интересы несырьевых средних и крупных компаний) попросило власти пересмотреть подход к изменениям в налоговой сфере, следует из заключения ДР на законопроект о бюджете. Предприниматели предложили поменять тактику по пяти направлениям.