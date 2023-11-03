Оверчук описал санкции против России поговоркой про мужика и гром

Оверчук описал санкции против России поговоркой про мужика и громОни помогли развитию российской экономики, считает вице-премьер
«В России есть поговорка, пока гром не грянет – мужик не перекрестится. У американцев другая – whatever doesn't kill you, makes you stronger [что вас не убивает, делает вас сильнее]. Эта народная мудрость – и в том, и в другом случае она работает», заявил зампред правительства Алексей Оверчук, описывая эффект санкций.
По его мнению, ограничения привели к тому, что в России наконец ускорились процессы импортозамещения. В частности, началось производство самолетов Sukhoi Superjet-100, полностью сделанных из российских деталей, отечественные двигатели были установлены на МС-21. Кроме этого, на днях поднялся в воздух новый широкофюзеляжный дальнемагистральный ИЛ 96-400. «Не очень хорошие новости для Airbus», – заявил Оверчук, выступая на на XVI Веронском евразийском экономическом форуме в Самарканде.
За девять месяцев ВВП вырос на 2,8%, напомнил вице-премьер. Причем в августе и сентябре отмечалось ускорение роста до 5,2%, отметил он. Важно качество этого роста: производство компьютеров и электроники в этом году выросло на 4,5%, электрического оборудования – на 22,2%, мебели на 21,7%, сообщил Оверчук. То есть экономика растет не за счет увеличения добычи энергоресурсов, подчеркнул он.
Вынужденный разворот на Восток и Юг – на самом деле «счастливое стечение обстоятельств», считает Оверчук. Именно в эти страны на сегодняшний день перемещается экономический центр мира, отметил он. «Это та часть, мира которая сегодня растет – и экономически, и демографически. И это будущее», заявил Оверчук.
По итогам 2022 г. ВВП крупнейших азиатских стран – Китая, Индии, Индонезии и Пакистана – вырос соответственно на 3%, 7,3%, 11% и 6%. Экономика ЕС в прошлом году выросла на 3,5%. Сейчас, действительно, в еврозоне наблюдается замедление ВВП. Экономика сократилась на 0,1% в июле – сентябре этого года в сравнении со II кварталом, следует из предварительных данных Евростата. Отрицательная поквартальная динамика может сохраниться в IV квартале, прогнозировали эксперты.