Оверчук описал санкции против России поговоркой про мужика и гром

«В России есть поговорка, пока гром не грянет – мужик не перекрестится. У американцев другая – whatever doesn't kill you, makes you stronger [что вас не убивает, делает вас сильнее]. Эта народная мудрость – и в том, и в другом случае она работает», заявил зампред правительства Алексей Оверчук, описывая эффект санкций.