Газета
Экономика

Оверчук описал санкции против России поговоркой про мужика и гром

Они помогли развитию российской экономики, считает вице-премьер
Дмитрий Гринкевич
Алексей Орлов / Ведомости

«В России есть поговорка, пока гром не грянет – мужик не перекрестится. У американцев другая – whatever doesn't kill you, makes you stronger [что вас не убивает, делает вас сильнее]. Эта народная мудрость – и в том, и в другом случае она работает», заявил зампред правительства Алексей Оверчук, описывая эффект санкций. 

По его мнению, ограничения привели к тому, что в России наконец ускорились процессы импортозамещения. В частности, началось производство самолетов Sukhoi Superjet-100, полностью сделанных из российских деталей, отечественные двигатели были установлены на МС-21. Кроме этого, на днях поднялся в воздух новый широкофюзеляжный дальнемагистральный ИЛ 96-400. «Не очень хорошие новости для Airbus», – заявил Оверчук, выступая на на XVI Веронском евразийском экономическом форуме в Самарканде. 

Вице-премьер назвал «загадкой XXI века» отказ от российских энергоносителей

В Европе нажали на кнопку деиндустриализации, считает Алексей Оверчук

За девять месяцев ВВП вырос на 2,8%, напомнил вице-премьер. Причем в августе и сентябре отмечалось ускорение роста до 5,2%, отметил он. Важно качество этого роста: производство компьютеров и электроники в этом году выросло на 4,5%, электрического оборудования – на 22,2%, мебели на 21,7%, сообщил Оверчук. То есть экономика растет не за счет увеличения добычи энергоресурсов, подчеркнул он.  

Вынужденный разворот на Восток и Юг – на самом деле «счастливое стечение обстоятельств», считает Оверчук. Именно в эти страны на сегодняшний день перемещается экономический центр мира, отметил он. «Это та часть, мира которая сегодня растет – и экономически, и демографически. И это будущее», заявил Оверчук. 

По итогам 2022 г. ВВП крупнейших азиатских стран – Китая, Индии, Индонезии и Пакистана – вырос соответственно на 3%, 7,3%, 11% и 6%. Экономика ЕС в прошлом году выросла на 3,5%. Сейчас, действительно, в еврозоне наблюдается замедление ВВП. Экономика сократилась на 0,1% в июле – сентябре этого года в сравнении со II кварталом, следует из предварительных данных Евростата. Отрицательная поквартальная динамика может сохраниться в IV квартале, прогнозировали эксперты.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных