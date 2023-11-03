Оверчук описал санкции против России поговоркой про мужика и гром

По его мнению, ограничения привели к тому, что в России наконец ускорились процессы импортозамещения. В частности, началось производство самолетов Sukhoi Superjet-100, полностью сделанных из российских деталей, отечественные двигатели были установлены на МС-21. Кроме этого, на днях поднялся в воздух новый широкофюзеляжный дальнемагистральный ИЛ 96-400. «Не очень хорошие новости для Airbus», – заявил Оверчук, выступая на на XVI Веронском евразийском экономическом форуме в Самарканде.