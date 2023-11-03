Вице-премьер назвал «загадкой XXI века» отказ от российских энергоносителей

Впрочем, в этом году инфляции в России пока растет. Годовой показатель в период 24 по 30 октября 2023 г. ускорился до 6,69% с 6,59% неделей ранее, сообщал Минэк. Темпы инфляции начали расти на фоне обвала рубля, стартовавшего в конце прошлого года и усугубившегося в летние месяцы. С мая по август курс доллара вырос с 80 руб./$ до почти 100 руб./$. После власти стали предпринимать экстренные меры.