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Экономика

Вице-премьер назвал «загадкой XXI века» отказ от российских энергоносителей

В Европе нажали на кнопку деиндустриализации, считает Алексей Оверчук
Дмитрий Гринкевич
Алексей Орлов / Ведомости

Санкции против России ударили прежде всего по тем странам, которые их ввели, а отказ Европы от российских энергоносителей останется «загадкой века», заявил заместитель председателя правительства Алексей Оверчук (курирует международный блок в кабмине), выступая на XVI Веронском евразийском экономическом форуме в Самарканде.

«Наверное, самой большой загадкой XXI века останется вопрос, почему Европа отказалась от своего главного конкурентного преимущества – надежного доступа к российским энергоносителями. Почему кто-то в Европе решил нажать на кнопку деиндустриализации? Хотели наказать нас? Но мир оказался больше, чем Европа», – подчеркнул вице-премьер.

Оверчук назвал санкции мощным толчком для развития экономики России

Эффект ограничений особенно выявляет такой показатель, как инфляция, отметил он. Если в странах ЕАЭС, которые не присоединились к ограничениям и продолжили закупать у Москвы энергоресурсы, показатель в прошлом году составил 12,9%, то в ЕС рост цен составил 19,3%. Причем в странах постсоветского пространства, таких как Латвия, Эстония и Литва, инфляция колебалась от 30 до 38%, обратил внимание Оверчук.

Впрочем, в этом году инфляции в России пока растет. Годовой показатель в период 24 по 30 октября 2023 г. ускорился до 6,69% с 6,59% неделей ранее, сообщал Минэк. Темпы инфляции начали расти на фоне обвала рубля, стартовавшего в конце прошлого года и усугубившегося в летние месяцы. С мая по август курс доллара вырос с 80 руб./$ до почти 100 руб./$. После власти стали предпринимать экстренные меры.

В частности, ЦБ 14 августа, после того как впервые с весны 2022 г. была пройдена отметка в 100 руб./$, объявил о внеплановом заседании по ключевой ставке. 15 августа Банк России повысил ее с 8,5% до 12%. Сейчас ставка находится на уровне 15%. Помимо этого, правительство ввело обязательство для экспортеров продавать валютную выручку. Курс с почти 100 руб./$ в октябре откатился до 93 руб./$.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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