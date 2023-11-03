Вице-премьер назвал «загадкой XXI века» отказ от российских энергоносителей

Вице-премьер назвал «загадкой XXI века» отказ от российских энергоносителейВ Европе нажали на кнопку деиндустриализации, считает Алексей Оверчук
Санкции против России ударили прежде всего по тем странам, которые их ввели, а отказ Европы от российских энергоносителей останется «загадкой века», заявил заместитель председателя правительства Алексей Оверчук (курирует международный блок в кабмине), выступая на XVI Веронском евразийском экономическом форуме в Самарканде.
«Наверное, самой большой загадкой XXI века останется вопрос, почему Европа отказалась от своего главного конкурентного преимущества – надежного доступа к российским энергоносителями. Почему кто-то в Европе решил нажать на кнопку деиндустриализации? Хотели наказать нас? Но мир оказался больше, чем Европа», – подчеркнул вице-премьер.
Эффект ограничений особенно выявляет такой показатель, как инфляция, отметил он. Если в странах ЕАЭС, которые не присоединились к ограничениям и продолжили закупать у Москвы энергоресурсы, показатель в прошлом году составил 12,9%, то в ЕС рост цен составил 19,3%. Причем в странах постсоветского пространства, таких как Латвия, Эстония и Литва, инфляция колебалась от 30 до 38%, обратил внимание Оверчук.
Впрочем, в этом году инфляции в России пока растет. Годовой показатель в период 24 по 30 октября 2023 г. ускорился до 6,69% с 6,59% неделей ранее, сообщал Минэк. Темпы инфляции начали расти на фоне обвала рубля, стартовавшего в конце прошлого года и усугубившегося в летние месяцы. С мая по август курс доллара вырос с 80 руб./$ до почти 100 руб./$. После власти стали предпринимать экстренные меры.
В частности, ЦБ 14 августа, после того как впервые с весны 2022 г. была пройдена отметка в 100 руб./$, объявил о внеплановом заседании по ключевой ставке. 15 августа Банк России повысил ее с 8,5% до 12%. Сейчас ставка находится на уровне 15%. Помимо этого, правительство ввело обязательство для экспортеров продавать валютную выручку. Курс с почти 100 руб./$ в октябре откатился до 93 руб./$.