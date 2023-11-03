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Экономика

Оверчук назвал санкции мощным толчком для развития экономики России

Ведомости

Санкции западных стран стали мощным толчком для развития экономики России. С таким заявлением выступил вице-премьер РФ Алексей Оверчук во время Веронского евразийского экономического форума, передает корреспондент «Ведомостей». 

«По большому счету, нас уже не интересует, одной санкцией меньше или одной санкцией больше. Хотя, конечно, такие инициативы, как запрет вязальных спиц и иголок в РФ не могут не привлекать наше внимание. В условиях санкций наша экономика не просто научилась выживать, не просто научилась жить, она научилась развиваться», – сказал он. 

Оверчук также назвал «самой большой загадкой XXI века» вопрос, почему Европа отказалась «от своего главного конкурентного преимущества – надежного доступа к российским энергоносителям». 

1 ноября президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам экономики предупредил, что Запад может прибегнуть к диверсиям против России и ее проектов на фоне исчерпания «потенциала санкционной агрессии». 

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2 ноября Минфин США расширил свой санкционный список, внеся в него «СПБ биржу», «АФК-Систему», «Арктик СПГ – 2», а также банки «Русский стандарт», «Почта банк», «Абсолют банк» и др. Под ограничениями оказались 37 физических лиц, в том числе граждане других стран.

ЕС после начала спецоперации ввел против России уже 11 пакетов санкций в добавок к уже существовавшим ограничениям. Путин неоднократно называл текущую экономическую ситуацию в стране устойчивой и сбалансированной. По его словам, экономика России по итогам 2023 г. будет близка к 3% роста. В июле глава государства заявил, что темпы роста экономики России в этом году ускорялись от месяца к месяцу и в 2023 г. рост полностью перекроет прошлогоднее снижение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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