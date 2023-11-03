Оверчук назвал санкции мощным толчком для развития экономики России

«По большому счету, нас уже не интересует, одной санкцией меньше или одной санкцией больше. Хотя, конечно, такие инициативы, как запрет вязальных спиц и иголок в РФ не могут не привлекать наше внимание. В условиях санкций наша экономика не просто научилась выживать, не просто научилась жить, она научилась развиваться», – сказал он.