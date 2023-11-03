Оверчук назвал санкции мощным толчком для развития экономики России
Санкции западных стран стали мощным толчком для развития экономики России. С таким заявлением выступил вице-премьер РФ Алексей Оверчук во время Веронского евразийского экономического форума, передает корреспондент «Ведомостей».
«По большому счету, нас уже не интересует, одной санкцией меньше или одной санкцией больше. Хотя, конечно, такие инициативы, как запрет вязальных спиц и иголок в РФ не могут не привлекать наше внимание. В условиях санкций наша экономика не просто научилась выживать, не просто научилась жить, она научилась развиваться», – сказал он.
Оверчук также назвал «самой большой загадкой XXI века» вопрос, почему Европа отказалась «от своего главного конкурентного преимущества – надежного доступа к российским энергоносителям».
1 ноября президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам экономики предупредил, что Запад может прибегнуть к диверсиям против России и ее проектов на фоне исчерпания «потенциала санкционной агрессии».
2 ноября Минфин США расширил свой санкционный список, внеся в него «СПБ биржу», «АФК-Систему», «Арктик СПГ – 2», а также банки «Русский стандарт», «Почта банк», «Абсолют банк» и др. Под ограничениями оказались 37 физических лиц, в том числе граждане других стран.
ЕС после начала спецоперации ввел против России уже 11 пакетов санкций в добавок к уже существовавшим ограничениям. Путин неоднократно называл текущую экономическую ситуацию в стране устойчивой и сбалансированной. По его словам, экономика России по итогам 2023 г. будет близка к 3% роста. В июле глава государства заявил, что темпы роста экономики России в этом году ускорялись от месяца к месяцу и в 2023 г. рост полностью перекроет прошлогоднее снижение.