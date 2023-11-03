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Антонов заявил о фронтальном наступлении США на Россию

Ведомости

США ведут фронтальное наступление на Россию с целью помешать ее развитию. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его заявление опубликовано в Telegram-канале посольства.

«Видим фронтальное наступление на Россию от политики и экономики до вопросов прав человека. По сути, везде и всюду – попытка помешать развитию нашей страны, не допустить роста благосостояния простых людей. А главное, разумеется, – расшатать внутреннее единство в Российской Федерации», – сказал Антонов. 

По его словам, санкционное давление со стороны США будет продолжать увеличиваться – по мере приближения к выборам президента России в марте 2024 г. 

2 ноября минфин США расширил свой санкционный список, внеся в него СПБ биржу, «АФК-Систему», «Арктик СПГ – 2», а также банки «Русский стандарт», «Почта банк», «Абсолют банк» и др. Под ограничениями оказались 37 физических лиц, в том числе граждане других стран.

Песков: Запад будет продолжать попытки усилить санкционное давление

1 ноября президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам экономики предупредил, что Запад может прибегнуть к диверсиям против России и ее проектов на фоне исчерпания «потенциала санкционной агрессии».

ЕС после начала спецоперации ввел против России уже 11 пакетов санкций в добавок к уже существовавшим ограничениям. Путин неоднократно называл текущую экономическую ситуацию в стране устойчивой и сбалансированной. По его словам, экономика России по итогам 2023 г. будет близка к 3% роста. В июле глава государства заявил, что темпы роста экономики России в этом году ускорялись от месяца к месяцу и в 2023 г. рост полностью перекроет прошлогоднее снижение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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