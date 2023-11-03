Антонов заявил о фронтальном наступлении США на Россию
США ведут фронтальное наступление на Россию с целью помешать ее развитию. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его заявление опубликовано в Telegram-канале посольства.
«Видим фронтальное наступление на Россию от политики и экономики до вопросов прав человека. По сути, везде и всюду – попытка помешать развитию нашей страны, не допустить роста благосостояния простых людей. А главное, разумеется, – расшатать внутреннее единство в Российской Федерации», – сказал Антонов.
По его словам, санкционное давление со стороны США будет продолжать увеличиваться – по мере приближения к выборам президента России в марте 2024 г.
2 ноября минфин США расширил свой санкционный список, внеся в него СПБ биржу, «АФК-Систему», «Арктик СПГ – 2», а также банки «Русский стандарт», «Почта банк», «Абсолют банк» и др. Под ограничениями оказались 37 физических лиц, в том числе граждане других стран.
1 ноября президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам экономики предупредил, что Запад может прибегнуть к диверсиям против России и ее проектов на фоне исчерпания «потенциала санкционной агрессии».
ЕС после начала спецоперации ввел против России уже 11 пакетов санкций в добавок к уже существовавшим ограничениям. Путин неоднократно называл текущую экономическую ситуацию в стране устойчивой и сбалансированной. По его словам, экономика России по итогам 2023 г. будет близка к 3% роста. В июле глава государства заявил, что темпы роста экономики России в этом году ускорялись от месяца к месяцу и в 2023 г. рост полностью перекроет прошлогоднее снижение.