Путин: рост ВВП России в этом году полностью перекроет снижение 2022 года
Президент России Владимир заявил, что темпы роста экономики России в этом году ускорялись от месяца к месяцу, поэтому можно полагать, что в 2023 г. рост полностью перекроет прошлогоднее снижение. Об этом сообщает ТАСС.
«Рассчитываем, что по итогам года ВВП прибавит более 2%, – сказал он на совещании по экономике. – Таким образом, этот рост полностью отыграет прошлогоднее снижение».
Президент уточнил, что если за весь 2022 г. ВВП страны сократился на 2,1%, то за январь – май 2023 г. вырос на 0,6%, а по итогам мая – на 5,4%.
21 июля Банк России спрогнозировал, что темп прироста ВВП страны составит 1,5–2,5% в 2023 г., 0,5–2,5% в 2024 г., 1,0–2% в 2025 г. и 1,5–2,5% в 2026 г. Согласно июльскому макроэкономическому опросу ЦБ, прогноз по инфляции на 2023 г. ухудшился с 5,5 до 5,7%.
21 июля совет директоров ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п. до 8,5%. В последний раз ЦБ повышал ставку до 20% в кризисном феврале 2022 г., а с сентября того же года она держалась на уровне 7,5% годовых.