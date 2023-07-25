Путин: рост ВВП России в этом году полностью перекроет снижение 2022 года

21 июля Банк России спрогнозировал, что темп прироста ВВП страны составит 1,5–2,5% в 2023 г., 0,5–2,5% в 2024 г., 1,0–2% в 2025 г. и 1,5–2,5% в 2026 г. Согласно июльскому макроэкономическому опросу ЦБ, прогноз по инфляции на 2023 г. ухудшился с 5,5 до 5,7%.