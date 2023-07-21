ЦБ прогнозирует рост ВВП России на 1,5-2,5% в 2026 году
Банк России прогнозирует, что темп прироста ВВП страны в 2026 г. составит 1,5-2,5%. Это следует из опубликованного отчета по итогам заседания совета директоров регулятора.
«С учетом новых данных по динамике экономической активности в базовом сценарии Банк России прогнозирует, что темп прироста ВВП составит 1,5-2,5% в 2023 г., 0,5-2,5% в 2024 г., 1,0-2% в 2025 г. и 1,5-2,5% в 2026 г.», – говорится в сообщении.
В мае заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач заявил, что рост ВВП страны к 2026 г. может достичь стабильных 3% ежегодно. Он отмечал, что это может произойти за счет восстановления потребительского спроса, а также создания «максимально благоприятной инвестиционной среды».
Согласно июльскому макроэкономическому опросу ЦБ, прогноз по инфляции на 2023 г. ухудшился с 5,5 до 5,7%. В то же время аналитики регулятора улучшили прогноз по росту ВВП на этот год – с 0,8 до 1,5%.
Сегодня совет директоров ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п. до 8,5%. В последний раз ЦБ повышал ставку до 20% в кризисном феврале 2022 г., а с сентября того же года она держалась на уровне 7,5% годовых.