ЦБ прогнозирует рост ВВП России на 1,5-2,5% в 2026 году

Согласно июльскому макроэкономическому опросу ЦБ, прогноз по инфляции на 2023 г. ухудшился с 5,5 до 5,7%. В то же время аналитики регулятора улучшили прогноз по росту ВВП на этот год – с 0,8 до 1,5%.