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Экономика

ЦБ прогнозирует рост ВВП России на 1,5-2,5% в 2026 году

Ведомости

Банк России прогнозирует, что темп прироста ВВП страны в 2026 г. составит 1,5-2,5%. Это следует из опубликованного отчета по итогам заседания совета директоров регулятора.

«С учетом новых данных по динамике экономической активности в базовом сценарии Банк России прогнозирует, что темп прироста ВВП составит 1,5-2,5% в 2023 г., 0,5-2,5% в 2024 г., 1,0-2% в 2025 г. и 1,5-2,5% в 2026 г.», – говорится в сообщении.

В мае заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач заявил, что рост ВВП страны к 2026 г. может достичь стабильных 3% ежегодно. Он отмечал, что это может произойти за счет восстановления потребительского спроса, а также создания «максимально благоприятной инвестиционной среды».

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Согласно июльскому макроэкономическому опросу ЦБ, прогноз по инфляции на 2023 г. ухудшился с 5,5 до 5,7%. В то же время аналитики регулятора улучшили прогноз по росту ВВП на этот год – с 0,8 до 1,5%.

Сегодня совет директоров ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п. до 8,5%. В последний раз ЦБ повышал ставку до 20% в кризисном феврале 2022 г., а с сентября того же года она держалась на уровне 7,5% годовых.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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