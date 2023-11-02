США ввели санкции в отношении российских банков, «Арктик СПГ – 2» и «Бауманки»Под ограничения также попали почти 40 физических лиц
США расширили свой санкционный список, включив в него около 40 физических лиц и 200 компаний, якобы связанных с Россией. Об этом говорится на сайте управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского минфина.
В SDN-листе оказались 37 человек, среди них граждане России, Швейцарии, Кипра, Швеции, Ирландии, ОАЭ, Латвии, а также Турции.
Ограничения были распространены на конструктора Александра Захарова, участвовавшего в разработке беспилотников «Ланцет», статс-секретаря – замминистра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова, замминистра Алексея Беспрозванных, статс-секретаря – замминистра энергетики Анастасии Бондаренко, директора правового департамента Минэка Льва Гершанока и др.
Список компаний, попавших под ограничения, пополнили российские «Почта банк», банк «Русский стандарт», Всероссийский банк развития регионов, «Абсолют банк» и другие кредитные организации, в том числе иностранные.
США также внесли в санкционный реестр проект «Новатэка» по добыче природного газа и производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ - 2». Ограничения коснулись инвестиционной компании «АФК-Система», а также «СПБ биржи». Санкции затронули организации из Китая, Швейцарии, Люксембурга, ОАЭ, Турции и др.
В пресс-службе «Почта банка» сообщили «Ведомостям», что санкции США не окажут влияния на деятельность кредитной организации и не отразятся на клиентах банка. При этом ограничения коснутся использования карт банка за границей, включая карты платежной системы UnionPay, – клиентам за рубежом рекомендовали снять наличные средства.
Банк «Русский стандарт» также рекомендовал снять наличные клиентам, которые находятся за рубежом, операции по картам UnionРay за рубежом могут быть приостановлены в ближайшее время. В «Абсолют банке» рассказали ТАСС, что давно были готовы к ограничениям. «Бизнес-модели мы давно поменяли под существующие внешнеэкономические условия, так что никакого негативного влияния на работу банка в этой связи не предвидим», – уточнили в пресс-службе.
Минфин пополняет свой список SDN (Specially Designated Nationals & Blocked Persons List) регулярно. 18 октября OFAC вновь ввело санкции в отношении «Рособоронэкспорта» (входит в «Ростех») в связи с программой рестрикций против Ирана. Госкомпания до этого была включена в три различных санкционных листа.
Помимо министерства финансов свои санкционные списки пополняет и министерство торговли США. 6 октября ведомство ввело ограничения в отношении порядка 50 компаний из разных стран за якобы поддержку военной промышленности России. Среди попавших под ограничения оказались по одной компании из Великобритании, Германии, Эстонии, Финляндии и ОАЭ, а также три фирмы из Индии и две из Турции.
Сегодняшнее решение минфина США – продолжение ограничительной политики в отношении компаний, которые, по мнению Запада, могут находиться в орбите российского ВПК, объяснил руководитель практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Сергей Гландин. «Каждый месяц-полтора мы видим новое расширение. С 22 февраля 2022 г. уже свыше десяти секторов российской экономики были объявлены целями для санкций», – подчеркнул юрист.
Эксперт также рассказал, что многие российские бизнесмены уже давно реструктуризировали свои финансовые потоки и перевели часть активов в дружественные для России юрисдикции. «Все готовятся к этим ограничениям, эти санкции не являются чем-то болезненным», – добавил Гландин.