США ввели санкции в отношении российских банков, «Арктик СПГ – 2» и «Бауманки»

Банк «Русский стандарт» также рекомендовал снять наличные клиентам, которые находятся за рубежом, операции по картам UnionРay за рубежом могут быть приостановлены в ближайшее время. В «Абсолют банке» рассказали ТАСС, что давно были готовы к ограничениям. «Бизнес-модели мы давно поменяли под существующие внешнеэкономические условия, так что никакого негативного влияния на работу банка в этой связи не предвидим», – уточнили в пресс-службе.