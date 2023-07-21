Владимир Путин запустил первую линию «Арктик СПГ – 2» по Севморпути к месту установки

Владимир Путин запустил первую линию «Арктик СПГ – 2» по Севморпути к месту установкиПрезидент приехал с рабочим визитом в Мурманскую область
Президент России Владимир Путин принял участие в запуске первой линии сжижения природного газа (СПГ) на гравитационной платформе. Она будет отбуксирована по Северному морскому пути к месторождению «Утреннее» на Гыданском полуострове в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Разрешаю», – сказал глава государства и дал соответствующий гудок для старта.
Во время совещания в Мурманской области президент подчеркнул важность таких проектов как «Арктик СПГ – 2» для региона и всей экономики страны.
«Проекты по производству СПГ, безусловно, важны, потому что дают комплексный эффект для всей экономики, позволяют нам отвоевывать нужную долю на мировом рынке СПГ, позволяют нам развивать смежные отрасли», – сказал Путин.
Он напомнил, что первый проект по строительству линий СПГ был успешно реализован. В связи с этим выразил уверенность в том, что «Арктик СПГ – 2» тоже будет запущен в срок и с нужным качеством.
Запуск состоялся в ходе посещения президентом Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений «Новатэк-Мурманск». Центр осуществляет строительство линий сжижения газа для проекта «Арктик СПГ-2».
Во время визита Путин также осмотрел цеха и ознакомился с ходом строительства второй технологической линии СПГ в сопровождении главы «Новатэка» Леонида Михельсона, полномочного представителя президента в СЗФО Александра Гуцана и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.
По словам губернатора региона, «плавучий завод СПГ» не имеет аналогов в мире, так как полный цикл сжижения природного газа происходит прямо на платформе, а в резервуаре для хранения СПГ свободно поместятся три самолета Boeing-737. Чибис добавил, что масса «плавучего завода» превышает 640 000 т, что почти равно по весу 400 000 легковым автомобилям.
Он подчеркнул, что «плавучий завод – это воплощение силы и мощи нашей инженерной науки, опыта и навыков рабочих Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений».
В рамках строительства завода «Новатэка» «Арктик СПГ – 2» будет создано три линии по сжижению газа общей мощностью 19,8 млн т в год. Первую линию планируется запустить в конце 2023 г. – начале 2024 г., вторую – в 2024 г., третью – в 2026 г.
«Арктик СПГ – 2» – это первый в мире завод по серийному производству СПГ-линий на основаниях гравитационного типа (ОГТ). На каждом ОГТ размещается 14 технологических модулей общим весом около 160 000 т и с весом единичного модуля до 17 000 т.
В процессе изготовления технологических линий задействованы сотни российских предприятий, создано более 80 000 рабочих мест по всей России, в том числе более 17 000 рабочих мест в Мурманской области.