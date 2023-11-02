Песков: Запад будет продолжать попытки усилить санкционное давление

ЕС после начала спецоперации ввел против России 11 пакетов санкций в добавок к уже существовавшим ограничениям. О том, что ЕС может в ближайшее время ввести 12-й пакет санкций, ранее писал Bloomberg. По информации агентства, в него могут войти торговые ограничения на $5,3 млрд. Ожидается также, что в санкционные списки будут включены более 100 физических и четыре десятка юридических лиц. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила, что в санкционный список могут войти в том числе ограничения в области экспорта алмазов.