Песков: Запад будет продолжать попытки усилить санкционное давление
Санкционное давление на Россию будет продолжаться вместе с попытками его усилить, но экономика страны готова к этому, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Санкционное давление будет продолжаться, и будут попытки его усиливать. В свою очередь, наша экономика достаточно хорошо адаптировалась к этим условиям. Более того, пытаемся из этого извлекать выгоды для себя, в чем-то у нас получается», – сказал он.
Песков также отметил, что в США и ЕС наблюдается «дефицит идей» в вопросе введения новых санкций. Представитель Кремля также обратил внимание на то, что руководство зарубежных государств уже начало понимать, что «действующие пакеты уже бьют по интересах самих тех государств, которые эти санкции ввели».
1 ноября президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам экономики предупредил, что Запад может прибегнуть к диверсиям против России и ее проектов на фоне исчерпания «потенциала санкционной агрессии».
ЕС после начала спецоперации ввел против России 11 пакетов санкций в добавок к уже существовавшим ограничениям. О том, что ЕС может в ближайшее время ввести 12-й пакет санкций, ранее писал Bloomberg. По информации агентства, в него могут войти торговые ограничения на $5,3 млрд. Ожидается также, что в санкционные списки будут включены более 100 физических и четыре десятка юридических лиц. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила, что в санкционный список могут войти в том числе ограничения в области экспорта алмазов.
Путин неоднократно называл текущую экономическую ситуацию в стране устойчивой и сбалансированной. По его словам, экономика России по итогам 2023 г. будет близка к 3% роста. В июле глава государства заявил, что темпы роста экономики России в этом году ускорялись от месяца к месяцу и в 2023 г. рост полностью перекроет прошлогоднее снижение.