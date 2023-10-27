Глава ЕК заявила о подготовке пакета санкций с запретом на алмазы из России

Глава ЕК отметила, что доходы от замороженных российских активов в 211 млрд евро идут сейчас только отдельным финансовым институтам ЕС. ЕК намерена скоро представить предложения, как использовать доходы от реинвестирования этих средств на поддержку Украины. «Эти средства будут направлены в бюджет Евросоюза, затем оттуда будут распределяться на нужды Украины», – пояснила она.