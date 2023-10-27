Глава ЕК заявила о подготовке пакета санкций с запретом на алмазы из России
Евросоюз готовит 12-й пакет санкций против России, в который в том числе могут включить ограничения в области экспорта алмазов. Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
«Мы обсуждаем 12-й пакет санкций против России, который будет включать лишение России остающихся доходов, в первую очередь от экспорта российских алмазов. Эти санкции готовятся во взаимодействии со странами "группы семи". Мы также намерены усилить эффективность применения уже существующих санкций», – уточнила она (цитата по ТАСС).
Глава ЕК отметила, что доходы от замороженных российских активов в 211 млрд евро идут сейчас только отдельным финансовым институтам ЕС. ЕК намерена скоро представить предложения, как использовать доходы от реинвестирования этих средств на поддержку Украины. «Эти средства будут направлены в бюджет Евросоюза, затем оттуда будут распределяться на нужды Украины», – пояснила она.
В сентябре агентство Bloomberg писало, что ЕС может представить 12-й пакет санкций в первой половине октября. Тогда сообщалось, что в него планируют включить разрешение направить замороженные активы Банка России на поддержку Украины.
3 октября The Economic Times сообщило, что страны G7 не возражают против того, чтобы индийские огранщики закупали российские алмазы, но хотят ограничить импорт ограненных камней российского происхождения весом от одного карата. В середине сентября СМИ сообщили, что страны G7 в течение двух-трех недель объявят о косвенном запрете на импорт российских алмазов.
19 мая председатель Евросовета Шарль Мишель говорил, что ЕС планирует ограничить торговлю российскими алмазами. Против ограничений, отмечали тогда СМИ, выступает Бельгия, опасающаяся последствий для Алмазного центра Антверпена. 11 октября премьер-министр страны Александер Де Кроо заявил, что Бельгия не будет вводить запрет на импорт российских алмазов до запуска международного механизма отслеживания происхождения камней, который планируется с 1 января 2024 г.