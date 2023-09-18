СМИ: ЕС может представить 12-й пакет антироссийских санкций в октябре

ЕС после начала спецоперации ввел против России уже 11 пакетов санкций в добавок к уже существовавшим ограничениям. Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством 18 сентября заявил, что Россия справилась с санкционным давлением Запада, поскольку ее экономика восстановилась после снижения в 2022 г. Президент назвал текущую экономическую ситуацию в стране устойчивой и сбалансированной.