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СМИ: ЕС может представить 12-й пакет антироссийских санкций в октябре

Ведомости

Евросоюз может представить 12-й пакет санкций против России в первой половине октября. В него планируют включить разрешение направить замороженные активы Банка России на поддержку Украины, сообщило агентство Bloomberg.

Польша, прибалтийские страны и еще ряд государств ЕС также настаивают на введении дополнительных ограничений против СПГ из РФ и услуг российских специалистов в сфере IT, добавили знакомые с ситуацией источники издания. Рестрикции предложили ввести и в отношении ядерного сектора, но большинство членов ЕС выступило против этой инициативы.

Польша также призывает ЕС усилить некоторые санкции из предыдущих пакетов антироссийских ограничений. Страна призвала снизить квоты на импорт полимеров и стали. Варшава также потребовала объявить новые санкции против Белоруссии, добавило агентство.

Ранее по теме: Путин заявил о восстановлении российской экономики вопреки санкциям

ЕС после начала спецоперации ввел против России уже 11 пакетов санкций в добавок к уже существовавшим ограничениям. Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством 18 сентября заявил, что Россия справилась с санкционным давлением Запада, поскольку ее экономика восстановилась после снижения в 2022 г. Президент назвал текущую экономическую ситуацию в стране устойчивой и сбалансированной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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