Путин заявил о восстановлении российской экономики вопреки санкциям

15 сентября председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что во II квартале этого года ВВП России вырос на 4,9%. Такие высокие темпы роста отражают восстановление экономики после спада 2022 г. По прогнозам ЦБ РФ, темпы роста во втором полугодии будут умеренными. При этом экономика РФ в в 2023 г. может вырасти до 2,5%, а в 2024 г. – на 0,5-1,5%.