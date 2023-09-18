Путин заявил о восстановлении российской экономики вопреки санкциям

Путин заявил о восстановлении российской экономики вопреки санкциямГлава государства назвал текущую обстановку устойчивой и сбалансированной
Этап восстановления российской экономики завершен: Россия выдержала санкционное давление коллективного Запада, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством.
Президент охарактеризовал текущую экономическую ситуацию как устойчивую и сбалансированную. По итогам 2023 г. рост ВВП в России может выйти на уровень 2,5–2,8%. С хорошей динамикой повышается потребительский спрос, уверенно прибавляет промышленность, в первую очередь за счет обрабатывающих производств. Рост инвестиций в основной капитал продолжается, несмотря на эффект высокой базы прошлого года: плюс 12,6% год к году, отметил Путин.
Также стабилизируется ситуация в части исполнения нынешнего федерального бюджета: в августе он в очередной раз исполнен с профицитом. Путин подчеркнул важность того, что значительно лучше прошлогодних показателей «именно ненефтегазовые доходы». В свою очередь нефтегазовые доходы бюджета в июле - августе восстановились приблизительно до уровня прошлого года. И с учетом конъюнктуры на мировых рынках продолжается их активный рост, отметил глава государства.
«Конечно очевидно, что одна из основных проблем связана с ускорением инфляции. Главный фактор здесь понятен – это ослабление рубля. Необходимо четко понимать его причины и своевременно, не откладывая, принимать соответствующие решения. Уверен, что правительство и Центральный банк сработают профессионально и, что важно, согласованно. В целом можно сказать, что этап восстановления российской экономики завершен. Мы выдержали абсолютно беспрецедентное внешнее давление, санкционный натиск некоторых правящих элит в так называемом западном блоке», – добавил глава государства.
Путин заявил, что ВВП России вышел на уровень 2021 г. и теперь важно сформировать условия для дальнейшего стабильного и долгосрочного развития.
«В этой связи новый федеральный бюджет должен быть объективно просчитан и сверстан исходя из общегосударственных приоритетов, наших национальных интересов, стратегических планов по всем ключевым направлениям. И конечно, прежде всего нужно гарантировать исполнение всех социальных обязательств государства перед людьми» – заявил президент.
15 сентября председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что во II квартале этого года ВВП России вырос на 4,9%. Такие высокие темпы роста отражают восстановление экономики после спада 2022 г. По прогнозам ЦБ РФ, темпы роста во втором полугодии будут умеренными. При этом экономика РФ в в 2023 г. может вырасти до 2,5%, а в 2024 г. – на 0,5-1,5%.
25 июля Путин заявлял, что темпы роста экономики страны в 2023 г. ускорялись от месяца к месяцу, поэтому в 2023 г., по его оценкам, рост полностью перекроет прошлогоднее снижение.