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Экономика

Набиуллина заявила о росте экономики России во втором квартале на 4,9%

Ведомости

Во II квартале этого года ВВП России вырос на 4,9%, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге.

«ВВП во II квартале вырос на 4,9% г/г, такие высокие темпы роста отражают восстановление экономики после спада в прошлом году», – сказала глава ЦБ. Она отметила, что часть экономики, которая ориентирована на внутренний спрос, превысила уровень конца 2021 г.

Набиуллина также дала прогноз на второе полугодие. По оценкам регулятора, темпы роста в этот период будут умеренными. В то же время экономика РФ в этом году может вырасти до 2,5%, а в следующем – на 0,5-1,5%.

Банк России спрогнозировал рост экономики на 0,5-1,5% в следующем году

Оценки регулятора по ВВП оказались скромнее, чем у Минэка

В августе Росстат предварительно оценил динамику ВВП во II квартале 2023 г., тогда также сообщалось о росте на 4,9%, писали «Ведомости». Минэкономразвития в том же месяце отмечало увеличение ВВП на 4,6% за аналогичный период.

Летом президент России Владимир Путин заявлял, что темпы роста экономики страны в этом году ускорялись от месяца к месяцу, поэтому в 2023 г., по его оценкам, рост полностью перекроет прошлогоднее снижение. Президент отмечал, что если за весь 2022 г. ВВП страны сократился на 2,1%, то за январь – май 2023 г. вырос на 0,6%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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