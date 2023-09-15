Набиуллина заявила о росте экономики России во втором квартале на 4,9%

Летом президент России Владимир Путин заявлял, что темпы роста экономики страны в этом году ускорялись от месяца к месяцу, поэтому в 2023 г., по его оценкам, рост полностью перекроет прошлогоднее снижение. Президент отмечал, что если за весь 2022 г. ВВП страны сократился на 2,1%, то за январь – май 2023 г. вырос на 0,6%.