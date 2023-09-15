Набиуллина заявила о росте экономики России во втором квартале на 4,9%
Во II квартале этого года ВВП России вырос на 4,9%, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге.
«ВВП во II квартале вырос на 4,9% г/г, такие высокие темпы роста отражают восстановление экономики после спада в прошлом году», – сказала глава ЦБ. Она отметила, что часть экономики, которая ориентирована на внутренний спрос, превысила уровень конца 2021 г.
Набиуллина также дала прогноз на второе полугодие. По оценкам регулятора, темпы роста в этот период будут умеренными. В то же время экономика РФ в этом году может вырасти до 2,5%, а в следующем – на 0,5-1,5%.
В августе Росстат предварительно оценил динамику ВВП во II квартале 2023 г., тогда также сообщалось о росте на 4,9%, писали «Ведомости». Минэкономразвития в том же месяце отмечало увеличение ВВП на 4,6% за аналогичный период.
Летом президент России Владимир Путин заявлял, что темпы роста экономики страны в этом году ускорялись от месяца к месяцу, поэтому в 2023 г., по его оценкам, рост полностью перекроет прошлогоднее снижение. Президент отмечал, что если за весь 2022 г. ВВП страны сократился на 2,1%, то за январь – май 2023 г. вырос на 0,6%.