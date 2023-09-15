Банк России спрогнозировал рост экономики на 0,5-1,5% в следующем году

Банк России спрогнозировал рост экономики на 0,5-1,5% в следующем годуОценки регулятора по ВВП оказались скромнее, чем у Минэка
Банк России по итогам заседания по ключевой ставке 15 сентября обновил среднесрочный макропрогноз. Согласно ему, в следующем году ВВП России вырастет на 0,5-1,5% (в июле регулятор ожидал роста на 0,5-2,5%). Оценка расходится с новым прогнозом Минэкономразвития, которое ожидает роста экономики в следующем году на 2,3%. Прогноз по ВВП в этом году Банк России оставил без изменения (1,5-2,5%), но ухудшил нижнюю границу ожиданий по динамике в IV квартале до 0,5–2% (по сравнению с 1-2% в июльской версии). У Минэка ожидания на этот год тоже оптимистичнее – 2,8% (оценка улучшена с 1,2%).
12 сентября правкомиссия по бюджетным проектировкам одобрила подготовленный Минэкономразвития прогноз социально-экономического развития на 2024-2026 гг., сообщал представитель Минэка. Минфин на его основе подготовит основные параметры бюджета на следующую трехлетку. Помощник президента Максим Орешкин пообещал «позитивное удивление» проектом бюджета на 2024-2026 гг. Документ правительство должно рассмотреть на следующей неделе, отметил Орешкин.
Оценки регулятора и Минэкономразвития по инфляции также разошлись. Банк России ждет, что показатель будет в диапазоне 6-7% в конце года, а министерство прогнозирует 7,5%. ЦБ рассчитывает, что инфляция вернется к таргету 4% к концу следующего года, а Минэк – к концу 2025 г. (в 2024 г. ведомство ожидает рост цена на уровне 4,5% из-за переноса индексации тарифов ЖКХ с этого на следующий год).
Торговый баланс в этом году сложится на уровне $119 млрд (экспорт – $427 млрд, импорт – $308 млрд), следует из макропрогноза ЦБ. Минэк ждет экспорта и импорта выше ($459,1 млрд руб. и $313,8 млрд соответственно). В следующем году Банк России ожидает, что экспорт и импорт товаров окажутся примерно на уровне этого года ($429 млрд и $299 млрд), Минэкономразвития прогнозирует их рост до $471 млрд и $319 млрд руб. соответственно.
Банк России ожидает, что цены на российский сорт нефти Urals в этом и следующем году будут на уровне 69 $/барр. Минэк с прошлого года составляет прогноз с ценами на нефть мировой марки Brent – они составят 83,5 $/барр. в 2023 году и 85 $/барр. в 2024 г.
Регулятор также обновил прогноз по средней за год ключевой ставке – в 2023 г. она будет на уровне 9,6-9,7% с учетом того, что с 18 сентября до конца года она составит в среднем 13-13,6%, говорится в материалах ЦБ. В пресс-релизе по итогам заседания Банк России вновь дал жесткий сигнал рынку – он будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. В ЦБ напомнили, что жесткие денежно-кредитные условия необходимы для возвращения инфляции к цели.
Экономика России в 2023 г. вырастет более чем на 2%, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам экономики. Рост российской экономики по итогам 2023 г. может быть в диапазоне 2–3%, заявил в ходе ВЭФ президент – председатель правления Сбербанка Герман Греф.
По оценке Минэка, в июле ВВП вырос на 5% относительно аналогичного периода прошлого года. По данным Росстата, рост ВВП во II квартале 2023 г. составил 4,9% в годовом выражении после снижения на 1,8% в I квартале. За полугодие экономика выросла на 1,6%, оценил Росстат.
Эксперты, опрошенные «Ведомостями», посчитали оценки Минэка в целом близкими к прогнозам рынка, хотя и с рядом оговорок. По сравнению с консенсус-опросами прогноз по ВВП выглядит позитивнее как на 2023-й, так и на 2024 г., отмечал директор группы суверенных и региональных рейтингов агентства АКРА Дмитрий Куликов.