Банк России спрогнозировал рост экономики на 0,5-1,5% в следующем году

Банк России по итогам заседания по ключевой ставке 15 сентября обновил среднесрочный макропрогноз. Согласно ему, в следующем году ВВП России вырастет на 0,5-1,5% (в июле регулятор ожидал роста на 0,5-2,5%). Оценка расходится с новым прогнозом Минэкономразвития, которое ожидает роста экономики в следующем году на 2,3%. Прогноз по ВВП в этом году Банк России оставил без изменения (1,5-2,5%), но ухудшил нижнюю границу ожиданий по динамике в IV квартале до 0,5–2% (по сравнению с 1-2% в июльской версии). У Минэка ожидания на этот год тоже оптимистичнее – 2,8% (оценка улучшена с 1,2%).