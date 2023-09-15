Банк России повысил ключевую ставку до 13%Регулятор продолжает охлаждать потребительские настроения и инфляцию
Совет директоров Центробанка на заседании 15 сентября повысил ключевую ставку на 1 п. п. до 13%. Решение регулятора стало в этот раз труднопрогнозируемым: опрошенные «Ведомостями» аналитики не смогли прийти к единому консенсусу касательно траектории движения ставки. 10 из 19 экономистов ждали в базовом сценарии сохранения ставки, остальные – роста, но в обеих группах допускали и альтернативные варианты.
Реализовались существенные проинфляционные риски, указал в своем пресс-релизе ЦБ: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы. Для того чтобы инфляция вернулась к цели на уровне 4% в 2024 г., необходимо дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения роста цен вверх от цели, пояснил регулятор.
Банк России повысил прогноз по инфляции на конец 2023 г. до 6–7% против предыдущей оценки 5-6,5%. К цели 4% годовая инфляция вернется в 2024 г. и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. Текущее инфляционное давление усилилось в том числе из-за переноса в цены произошедшего падения рубля, отметил ЦБ: в среднем за последние три месяца с поправкой на сезонность цены выросли на 9% в пересчете на год.
Регулятор вновь дал жесткий сигнал рынку – он будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, констатировал ЦБ.
Это третье подряд повышение ставки за полтора месяца: сначала ЦБ повысил ставку на заседании 21 июля на 1 п. п. до 8,5%, а затем внепланово увеличил ставку 15 августа сразу до 12%. 14 августа, накануне внепланового заседания, курс доллара пробил 100 руб./$ – риски ценовой стабильности из-за девальвации национальной валюты стали основной озвученной ЦБ причиной резко повысить ключевую ставку на следующий день. С тех пор доллар подешевел, но незначительно, 15 сентября он торгуется по 96,6 руб./$.
Годовая инфляция за 11 дней сентября ускорилась до 5,48% – против 5,15% на конец августа. При посуточном расчете (на такую методику Минэкономразвития перешло с февраля) годовой рост цен составил 5,33%.
В августе значительно ускорились инфляционные ожидания бизнеса во всех отраслях – до 22,4% (17,4% месяцем ранее) на горизонте трех месяцев, это максимум с мая 2022 г., отмечал ЦБ. Главными причинами этого стали ослабление рубля и ускоряющийся рост издержек (в том числе удорожание горюче-смазочных материалов). Инфляционные ожидания населения на год вперед тоже выросли, но не так резко – до 11,5% с 11,1% в июле.
Минэкономразвития накануне обновило макроэкономический прогноз, повысив ожидания инфляции в 2023 г. в России с 5,3% в апреле до 7,5%. Опрошенные ранее ЦБ аналитики прогнозируют инфляцию на уровне 4% только в 2025 г. На конец этого года экономисты ждут роста цен на уровне 5,7% (+0,2 п. п. к июню), а в 2024 г. – 4,3%.
Сам ЦБ не исключал возможности повышения ключевой ставки на заседании 15 сентября, об этом еще 5 сентября говорил зампред регулятора Алексей Заботкин. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допускала возможность роста ставки, как и сохранения, называя маловероятным ее снижение. Помощник президента Максим Орешкин также на Восточном экономическом форуме указывал на сохранение значительных проинфляционных рисков, поэтому власти не исключали дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ.
В августе ЦБ продолжил вводить меры по охлаждению кредитования (снижение потребительской активности замедляет инфляцию): регулятор резко ужесточил количественные ограничения (макропруденциальные лимиты. – «Ведомости») по потребкредитованию. Для банков на IV квартал лимиты на выдачу кредитов сокращены в четыре раза. У МФО лимит сокращен вдвое – до 15%.
Главный экономист «Ренессанс капитала» Софья Донец называла компромиссным вариантом повышение ставки до 13% – это будет продолжением тактического решения, которое нацелено на то, чтобы охлаждать настроения. Но она допускала сохранение ставки на уровне 12%, в том числе из-за принятого решения по зеркалированию на валютном рынке операций с фондом национального благосостояния (ФНБ). 6 сентября после открытия торгов на уровне вблизи 98 руб./$ Банк России объявил об ускорении реализации валюты по операциям почти в 10 раз.
Повышения ставки не ждали предправления Сбербанка Герман Греф и ВТБ Андрей Костин. Слишком мало времени прошло с момента предыдущего повышения, считает Греф: еще сложно оценить последствия. Предпринятые ЦБ меры и риторика финансовых властей уже возымели результат, тогда как повышение ставки «имеет не очень хороший отклик со стороны бизнеса и правительства», признавал Костин.
При этом Греф полагает, что ключевая ставка будет снижена в течение около полугода. Он добавил, что Банк России «научился работать с такого рода инфляционными всплесками», поэтому ставка в 12% годовых «долго не продлится». В ВТБ же считают, что с высокой ключевой ставкой российской экономике придется «жить долго» – минимум до середины 2024 г., пока ЦБ не приведет инфляцию к цели в 4%.