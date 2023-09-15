Банк России повысил ключевую ставку до 13%

Банк России повысил прогноз по инфляции на конец 2023 г. до 6–7% против предыдущей оценки 5-6,5%. К цели 4% годовая инфляция вернется в 2024 г. и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. Текущее инфляционное давление усилилось в том числе из-за переноса в цены произошедшего падения рубля, отметил ЦБ: в среднем за последние три месяца с поправкой на сезонность цены выросли на 9% в пересчете на год.