ВВП за апрель-июнь вырос на 4,9%

Объем ВВП во II квартале 2023 г. вырос на 4,9% по отношению к тому же периоду прошлого года. Это следует из предварительной оценки Росстата – она основана на оперативной статистике, сформированной на отчетах крупных и средних предприятий нефинансового сектора. Показатель будет уточнен 8 сентября.