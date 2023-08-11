ВВП за апрель-июнь вырос на 4,9%Наибольший рост показали отрасли пассажирских перевозок и оптовой торговли
Объем ВВП во II квартале 2023 г. вырос на 4,9% по отношению к тому же периоду прошлого года. Это следует из предварительной оценки Росстата – она основана на оперативной статистике, сформированной на отчетах крупных и средних предприятий нефинансового сектора. Показатель будет уточнен 8 сентября.
Это выше оценок Минэкономразвития, опубликованных 3 августа. Ведомство оценивало увеличение ВВП во II квартале в 4,6%.
Согласно отраслевой отчетности, наибольший рост показали предприятия из сферы пассажирооборота (+19,8%), оптовой торговли (+12,5%) и обрабатывающего производства (+11,3%). Также положительную динамику показали компании из области строительства (+9,8%), розничной торговли (+9,0%), сельского хозяйства (+2,9%) и добычи полезных ископаемых (+1,1%).
По данным Росстата, в предыдущем квартале ВВП в текущих ценах составил 36 трлн руб. Его объем по отношению к I кварталу 2022 г. был ниже на 1,8% (индекс составил 98,2%).
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что по итогам первого полугодия на положительные значения зарегистрированы по всем ключевым экономическим показателям. Сейчас важно для сохранения темпов роста экономики обеспечить внутренний спрос в первую очередь отечественными товарами и услугами, развивая экономику предложения, добавил премьер.
В конце июля президент России Владимир Путин заявил, что темпы роста экономики России в этом году ускорялись от месяца к месяцу, поэтому можно полагать, что в 2023 г. рост полностью перекроет прошлогоднее снижение. Власти рассчитывают на рост российского ВВП более 2% по итогам года, отмечал глава государства.
21 июля Центробанк повысил прогноз по росту ВВП России до 1,5-2,5% после 0,5–2% в весеннем прогнозе. Прогноз был составлен с «учетом новых данных по динамике экономической активности в базовом сценарии». Согласно прогнозу, темп прироста ВВП составит 1,5-2,5% в 2023 г., 0,5-2,5% в 2024 г., 1-2% в 2025 г.