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Экономика

Мишустин: экономика России показывает устойчивый рост

Ведомости

Российская экономика, адаптировавшаяся к вызовам, показывает достаточно устойчивый рост, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

«Она (экономика) адаптировалась к текущим вызовам, показывает достаточно устойчивый рост – что особо значимо – с опорой на внутренний спрос, прежде всего благодаря решениям, которые были ранее приняты по поручениям президента, оперативным действиям правительства в координации с Банком России», – рассказал он.

Экономика страны, подчеркнул премьер, вышла по итогам первого полугодия на положительные значения по всем ключевым показателям. Так, ВВП России вырос, по оценке Минэка, на 1,5%, а во II квартале рост составил 4,6%. Промпроизводство в стране за первые шесть месяцев увеличилось на 2,5% за счет обрабатывающих производств, где рост превысил 6%.

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Сейчас важно, считает Мишустин, для сохранения темпов роста экономики обеспечить внутренний спрос в первую очередь отечественными товарами и услугами, развивая экономику предложения, о которой говорил президент.

«Мы для этого продолжим реализовывать меры, направленные на увеличение занятости, повышение эффективности экономики, ну и, конечно, инвестиционной активности», – добавил премьер.

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Президент России Владимир Путин в конце июля говорил, что темпы роста экономики России в этом году ускорялись от месяца к месяцу, поэтому можно полагать, что в 2023 г. рост полностью перекроет прошлогоднее снижение. Власти рассчитывают на рост российского ВВП более 2% по итогам года, отмечал глава государства.

21 июля Центробанк повысил прогноз по росту ВВП России до 1,5-2,5% после 0,5–2% в весеннем прогнозе. Прогноз был составлен с «учетом новых данных по динамике экономической активности в базовом сценарии». Согласно прогнозу, темп прироста ВВП составит 1,5-2,5% в 2023 г., 0,5-2,5% в 2024 г., 1-2% в 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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