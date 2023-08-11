Мишустин: экономика России показывает устойчивый рост
Российская экономика, адаптировавшаяся к вызовам, показывает достаточно устойчивый рост, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
«Она (экономика) адаптировалась к текущим вызовам, показывает достаточно устойчивый рост – что особо значимо – с опорой на внутренний спрос, прежде всего благодаря решениям, которые были ранее приняты по поручениям президента, оперативным действиям правительства в координации с Банком России», – рассказал он.
Экономика страны, подчеркнул премьер, вышла по итогам первого полугодия на положительные значения по всем ключевым показателям. Так, ВВП России вырос, по оценке Минэка, на 1,5%, а во II квартале рост составил 4,6%. Промпроизводство в стране за первые шесть месяцев увеличилось на 2,5% за счет обрабатывающих производств, где рост превысил 6%.
Сейчас важно, считает Мишустин, для сохранения темпов роста экономики обеспечить внутренний спрос в первую очередь отечественными товарами и услугами, развивая экономику предложения, о которой говорил президент.
«Мы для этого продолжим реализовывать меры, направленные на увеличение занятости, повышение эффективности экономики, ну и, конечно, инвестиционной активности», – добавил премьер.
Президент России Владимир Путин в конце июля говорил, что темпы роста экономики России в этом году ускорялись от месяца к месяцу, поэтому можно полагать, что в 2023 г. рост полностью перекроет прошлогоднее снижение. Власти рассчитывают на рост российского ВВП более 2% по итогам года, отмечал глава государства.
21 июля Центробанк повысил прогноз по росту ВВП России до 1,5-2,5% после 0,5–2% в весеннем прогнозе. Прогноз был составлен с «учетом новых данных по динамике экономической активности в базовом сценарии». Согласно прогнозу, темп прироста ВВП составит 1,5-2,5% в 2023 г., 0,5-2,5% в 2024 г., 1-2% в 2025 г.