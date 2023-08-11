Мишустин: экономика России показывает устойчивый рост

Президент России Владимир Путин в конце июля говорил, что темпы роста экономики России в этом году ускорялись от месяца к месяцу, поэтому можно полагать, что в 2023 г. рост полностью перекроет прошлогоднее снижение. Власти рассчитывают на рост российского ВВП более 2% по итогам года, отмечал глава государства.