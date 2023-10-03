СМИ: страны G7 хотят ограничить поставки российских бриллиантов от 1 карата
Страны «большой семерки» (G7) не возражают против того, чтобы индийские огранщики закупали российские алмазы, но хотят ограничить импорт ограненных камней российского происхождения весом от одного карата. Представители G7 посетили Мумбаи и Сурат (в городе производится огранка 80% алмазов в мире) в конце сентября, пишет The Economic Times.
Президент Bharat Diamond Bourse Ануп Мехта заявил, что G7 изучает способы помочь индийской алмазной отрасли соблюдать санкции «семерки» в отношении РФ с минимальными нарушениями или вообще без них. По его словам, сейчас изучается ряд протоколов, разработанных различными странами, для обеспечения отслеживаемости происхождения камней. После этого пройдут еще два раунда переговоров с G7.
В G7 входят США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония и Канада.
В конце марта 2022 г. власти Великобритании ввели санкции в отношении «Алросы», которая поставляет около трети необработанных алмазов в мире. В апреле того же года санкции против компании ввели США, Канада и Австралия. ЕС в марте ввел запрет на ввоз предметов роскоши, включающих драгоценные камни. В мае этого года председатель Евросовета Шарль Мишель говорил, что ЕС планирует ограничить торговлю российскими алмазами. В середине сентября СМИ сообщили, что страны G7 в течение двух-трех недель объявят о косвенном запрете на импорт российских алмазов.
В сентябре прошлого года Bloomberg писал, что глобальный рынок драгоценных камней разделился на два лагеря из-за санкций против «Алросы»: группа покупателей из Индии и Бельгии тайно скупает большие объемы добытых в России алмазов на выгодных условиях, в то время как многие западные компании пытаются отказаться от российской продукции.