СМИ: страны G7 хотят ограничить поставки российских бриллиантов от 1 карата

В конце марта 2022 г. власти Великобритании ввели санкции в отношении «Алросы», которая поставляет около трети необработанных алмазов в мире. В апреле того же года санкции против компании ввели США, Канада и Австралия. ЕС в марте ввел запрет на ввоз предметов роскоши, включающих драгоценные камни. В мае этого года председатель Евросовета Шарль Мишель говорил, что ЕС планирует ограничить торговлю российскими алмазами. В середине сентября СМИ сообщили, что страны G7 в течение двух-трех недель объявят о косвенном запрете на импорт российских алмазов.