СМИ: страны G7 скоро объявят о косвенном запрете на алмазы из России
Страны «большой семерки» (G7) в течение двух-трех недель объявят о косвенном запрете на импорт российских алмазов, пишет Reuters со ссылкой на представителя правительства Бельгии.
«Запрет вступит в силу в январе», – утверждает агентство.
19 мая председатель Евросовета Шарль Мишель говорил, что ЕС планирует ограничить торговлю российскими алмазами. Против ограничений, отмечали тогда СМИ, выступает Бельгия, опасающаяся последствий для Алмазного центра Антверпена. Ограничения, подсчитали в центре, лишат его около 30% бизнеса. В тот же день премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о введении запрета на импорт российских алмазов, меди, никеля и алюминия.
В Кремле, комментируя планы ЕС ограничить торговлю российскими алмазами, отмечали, что это лишь приведет к образованию лакун, поскольку мировой рынок богат альтернативами.
В конце марта 2022 г. власти Великобритании ввели санкции в отношении «Алросы», которая поставляет около трети необработанных алмазов в мире. В апреле того же года санкции против компании ввели США, Канада и Австралия. ЕС в марте ввел запрет на ввоз предметов роскоши, включающих драгоценные камни. После введения санкций от закупок российских бриллиантов отказались швейцарская группа Richemont (владеет брендами Cartier, Van Cleef & Arpels, Piaget и Jaeger-LeCoultre) и принадлежащая LVMH американская Tiffany & Co.
В сентябре прошлого года Bloomberg писал, что глобальный рынок драгоценных камней разделился на два лагеря из-за санкций против «Алросы»: группа покупателей из Индии и Бельгии тайно скупает большие объемы добытых в России алмазов на выгодных условиях, в то время как многие западные компании пытаются отказаться от российской продукции.