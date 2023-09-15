СМИ: страны G7 скоро объявят о косвенном запрете на алмазы из России

В конце марта 2022 г. власти Великобритании ввели санкции в отношении «Алросы», которая поставляет около трети необработанных алмазов в мире. В апреле того же года санкции против компании ввели США, Канада и Австралия. ЕС в марте ввел запрет на ввоз предметов роскоши, включающих драгоценные камни. После введения санкций от закупок российских бриллиантов отказались швейцарская группа Richemont (владеет брендами Cartier, Van Cleef & Arpels, Piaget и Jaeger-LeCoultre) и принадлежащая LVMH американская Tiffany & Co.