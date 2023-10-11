Бельгия не станет запрещать импорт российских алмазов как минимум до 2024 года
Бельгия не будет вводить запрет на импорт российских алмазов до запуска международного механизма отслеживания происхождения камней, заявил премьер-министр страны Александер Де Кроо на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Бельгия не может запретить импорт российских алмазов, пока согласованный в рамках Группы семи механизм отслеживания их происхождения не вступит в силу, что намечено на 1 января 2024 г.», – приводит его слова ТАСС.
Если Бельгия введет такой запрет в одиночку, то камни перейдут на другие рынки, пояснил премьер.
19 мая председатель Евросовета Шарль Мишель говорил, что ЕС планирует ограничить торговлю российскими алмазами. Против ограничений, отмечали тогда СМИ, выступает Бельгия, опасающаяся последствий для Алмазного центра Антверпена. В тот же день премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о введении запрета на импорт российских алмазов, меди, никеля и алюминия.
Как отмечает ТАСС, заявление бельгийского премьера 11 октября подтверждает информацию СМИ о готовящемся с января 2024 г. запрете на импорт российских алмазов. Страна происхождения в рамках механизма будет определяться не по месту огранки, а по месту добычи. В начале октября индийские СМИ писали, что страны G7 не возражают против того, чтобы индийские огранщики закупали российские алмазы, но хотят ограничить импорт ограненных камней российского происхождения весом от одного карата.
В Кремле, комментируя планы ЕС ограничить торговлю российскими алмазами, отмечали, что это лишь приведет к образованию лакун, поскольку мировой рынок богат альтернативами.
В конце марта 2022 г. власти Великобритании ввели санкции в отношении «Алросы», которая поставляет около трети необработанных алмазов в мире. В апреле того же года санкции против компании ввели США, Канада и Австралия.