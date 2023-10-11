Бельгия не станет запрещать импорт российских алмазов как минимум до 2024 года

Как отмечает ТАСС, заявление бельгийского премьера 11 октября подтверждает информацию СМИ о готовящемся с января 2024 г. запрете на импорт российских алмазов. Страна происхождения в рамках механизма будет определяться не по месту огранки, а по месту добычи. В начале октября индийские СМИ писали, что страны G7 не возражают против того, чтобы индийские огранщики закупали российские алмазы, но хотят ограничить импорт ограненных камней российского происхождения весом от одного карата.