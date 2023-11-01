Путин: из-за исчерпания санкционного потенциала Запад может прибегнуть к диверсиям

Путин: из-за исчерпания санкционного потенциала Запад может прибегнуть к диверсиям1 ноября глава государства провел совещание по экономическим вопросам
Запад может прибегнуть к диверсиям против России и ее проектов на фоне исчерпания «потенциала санкционной агрессии», заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам экономики.
«В условиях, когда потенциал санкционной агрессии против нас фактически исчерпан, в ход могут пойти диверсии, просто натуральные диверсии или акты саботажа на важнейших объектах глобальной инфраструктуры», – сказал он, упомянув инцидент с газопроводами «Северный поток».
В качестве последнего примера глава государства привел случай повреждения трубопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией, который произошел 8 октября. Страны Запада, отметил он, на фоне этого инцидента выдвинули заведомо ложные обвинения в адрес России. По словам президента, линия «сама-то ничего из себя не представляет, объемы там ничтожные». «Тем не менее как факт, за который можно что-то как-то зацепиться, чтобы нанести нам ущерб», – добавил Путин.
Важно, как отметил президент, заранее просчитывать подобные риски и реагировать на них с опережением, чтобы обеспечить «уверенную, стабильную работу наших предприятий, компаний, трудовых коллективов, надежность наших внешнеторговых связей и логистических маршрутов». «В целом в любой ситуации гарантировать поступательное развитие экономики и социальной сферы, безопасность граждан и защиту национальных интересов», – подчеркнул Путин.
Надо быть готовыми к тому, что западные санкции будут усиливаться, отметил президент. По его словам, за прошедшие годы «наши так называемые партнеры» приняли «бессчетное количество пакетов санкций». «Сами уже практически запутались в этих санкциях, пытались наказать нас, а в итоге, как мы видим, это совершенно очевидная вещь, видно по статистике, – ударили по своей собственной экономике, по рабочим местам», – указал глава государства.
Путин заявил, что Россию не пугают возможные новые санкции Евросоюза, таким образом, как пошутил он, снижается шанс на ввоз в страну «клопов» из крупных европейских городов. «Ну, чем меньше барахла, тем, может быть, даже и лучше: меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов к нам будут экспортировать постельных клопов», – указал президент.
Президент оценил динамику ВВП страны за первые девять месяцев 2023 г. По его данным, экономика России выросла на 2,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В том числе, добавил он, в августе и сентябре ВВП прибавил по 5,2%. Более высокими темпами растут обрабатывающие индустрии, отрасли реального сектора, не связанные с добычей природных ресурсов. «Особо отмечу сектора с хорошей добавленной стоимостью – это производство машин, техники, оборудования», – добавил он.
Касаясь темы промышленности, президент отметил рост производства на 3,3% с начала года. Обрабатывающая промышленность выросла на 7,1%, в том числе выпуск компьютеров и электронных изделий – на 34,5%. «[Рост производства] электрического оборудования – на 22,2%, мебели – на 21,7%. То есть все это показывает наш хороший набранный темп», – отметил Путин.
Президент на совещании с правительством также обратил внимание на рост заработных плат в России темпами выше инфляции.
Представитель Минэкономразвития журналистам сообщил, что рост реальной заработной платы наблюдается во всех отраслях экономики. «Если говорить о внебюджетном секторе, то здесь основными факторами роста зарплат стало ускорение экономической активности промышленных предприятий и организаций и связанный с этим высокий спрос на квалифицированные кадры», – говорится в сообщении пресс-службы.
Опережающие темпы роста демонстрируют отрасли обрабатывающей промышленности: +11,6% к 8 месяцам 2022 г., в основном за счет производства электрооборудования (+18,5%), компьютерной и электронной техники (+16,8%), отраслей легкой промышленности (производство одежды +21,1%, изделий из кожи и обуви +14,8%), отметили в министерстве. Также при активной реализации программ развития внутреннего туризма в отраслях гостеприимства реальные заработные платы выросли на +9,6% год к году.
20 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призыв президента Латвии Эдгарса Ринкевичса закрыть Балтийское море для российских судов в случае причастности РФ к повреждению газопровода Balticconnector, заявил, что правда о виновных в подрыве «Северного потока – 1» и «Северного потока – 2» скоро вскроется.
«В данном случае у господина президента Латвии хочется спросить, а что мы будем делать с Балтийским морем, когда совсем скоро вскроется правда о тех, кто стоит и стоял за терактом в отношении "Северных потоков", что он предлагает делать с Балтийским морем в этом случае?» – сказал Песков. Он подчеркнул, что Россия «не имела и никогда не будет иметь никакого отношения к каким-либо действиям такого рода».
26 сентября 2022 г. газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», которые проходят через Балтийской море, были повреждены в результате диверсии. После этого президент России Владимир Путин обвинил в диверсиях Запад. Изначально Германия, Швеция и Дания планировали провести совместное расследование с Россией, однако позже от этой идеи отказались. В октябре 2022 г. Швеция сообщила о завершении расследования, однако не назвала ответственных за произошедшее.
8 февраля американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал свое расследование инцидента на «Северных потоках», в котором обвинил в причастности к подрыву США и Норвегию. Затем он на эту тему высказывался неоднократно. В частности, 26 сентября он рассказал, что команда из американских мужчин и женщин Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, которая готовила операцию по подрыву «Северных потоков», не оставила никаких следов, «кроме успеха своей миссии». Все сведения об операции печатались на пишущей машинке Royal или, возможно, Smith Corona, а отчеты с места поступали непосредственно директору ЦРУ Биллу Бернсу. Он, утверждает журналист, был единственным связующим звеном между президентом и организаторами. После того как миссия была окончена, все бумаги, копии и физические улики были уничтожены.