Путин рассказал о росте ВВП России за девять месяцев на 2,8%
Президент России Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам в формате видеосвязи, сообщили в пресс-службе Кремля. В рамках мероприятия глава российского государства отметил устойчивый рост экономики страны.
«Оперативная статистика показывает, что экономическая ситуация в целом развивается предсказуемо, в соответствии с прогнозом. За девять месяцев текущего года ВВП России вырос на 2,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В том числе в августе и сентябре он прибавил по 5,2%», – сказал президент.
Минэкономразвития оценило рост ВВП в сентябре в 5,2% в годовом выражении после 5,2% в августе и 5,1% в июле. В III квартале 2023 г., по данным Минэкономразвития, рост экономики ускорился до 5,2% в годовом выражении с 4,9% во II квартале.
В начале октября министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что ближайшие три года российская экономика будет расти темпами выше 2% в год. Силуанов отметил, что бюджетная политика реализуется исходя из «достаточно благоприятных» макроэкономических условий. В то же время, по его словам, нужно быть готовыми к различным сценариям.