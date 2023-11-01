Путин рассказал о росте ВВП России за девять месяцев на 2,8%

«Оперативная статистика показывает, что экономическая ситуация в целом развивается предсказуемо, в соответствии с прогнозом. За девять месяцев текущего года ВВП России вырос на 2,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В том числе в августе и сентябре он прибавил по 5,2%», – сказал президент.