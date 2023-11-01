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Экономика

Путин рассказал о росте ВВП России за девять месяцев на 2,8%

Ведомости

Президент России Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам в формате видеосвязи, сообщили в пресс-службе Кремля. В рамках мероприятия глава российского государства отметил устойчивый рост экономики страны.

«Оперативная статистика показывает, что экономическая ситуация в целом развивается предсказуемо, в соответствии с прогнозом. За девять месяцев текущего года ВВП России вырос на 2,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В том числе в августе и сентябре он прибавил по 5,2%», – сказал президент.

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13 октября Путин на заседании глав государств СНГ сообщил, что экономика России по итогам 2023 г. будет близка к 3% роста. В июле Путин заявил, что темпы роста экономики России в этом году ускорялись от месяца к месяцу и в 2023 г. рост полностью перекроет прошлогоднее снижение. 

Минэкономразвития оценило рост ВВП в сентябре в 5,2% в годовом выражении после 5,2% в августе и 5,1% в июле. В III квартале 2023 г., по данным Минэкономразвития, рост экономики ускорился до 5,2% в годовом выражении с 4,9% во II квартале.

В начале октября министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что ближайшие три года российская экономика будет расти темпами выше 2% в год. Силуанов отметил, что бюджетная политика реализуется исходя из «достаточно благоприятных» макроэкономических условий. В то же время, по его словам, нужно быть готовыми к различным сценариям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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