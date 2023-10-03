Силуанов спрогнозировал рост ВВП темпами выше 2% в течение трех лет
Ближайшие три года российская экономика будет расти темпами выше 2% в год. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации. Трансляция велась на странице верхней палаты во «ВКонтакте».
«Планируется и рост мировой экономики, стабильный спрос на традиционные товары российского экспорта по достаточно высоким ценам, сохраняется устойчивая динамика российской экономики – темпы роста экономики больше 2%, 2,2-2,3% ежегодно на протяжении трех лет», – сказал он.
Силуанов отметил, что бюджетная политика реализуется исходя из «достаточно благоприятных» макроэкономических условий. В то же время нужно быть готовыми к различным сценариям, добавил он. Министр указал на «экономическую, финансовую фрагментацию, структурный дисбаланс» и санкции, которые западные страны продолжают вводить в отношении РФ.
22 сентября в ходе заседания правительства министр экономического развития Максим Решетников заявил, что рост ВВП России в 2023 г. составит 2,8%, в 2024 г. – 2,3%. В дальнейшем прогноз роста составит чуть более 2% в год. В конце августа Силуанов допускал рост российской экономики по итогам текущего года на 2,5% и выше.