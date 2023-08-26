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Экономика

Силуанов допустил рост экономики по итогам 2023 года выше 2,5%

Ведомости

По итогам текущего года российская экономика может вырасти на 2,5% и выше, а инфляция сохранится на уровне 6%, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу CGTN, пишет ТАСС.

«Если в прошлом году экономика сократилась на 2,1%, то в этом году мы ожидаем восстановление экономики <...> на 2,5%, может быть даже и выше. Так что можно сказать, что мы отыграем то падение, которое случилось в прошлый период», – сказал он.

Министр также заявил, что ожидает сохранения инфляции в 2023 г. на уровне 6%. По его словам, Минфин и Центробанк будут принимать все меры, чтобы инфляция снизилась до уровня плановых значений.

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Безработица в России находится сейчас на минимальном уровне – 3%, такого не было за последние десятилетия, добавил Силуанов.

Годовая инфляция в июле составила 4,3% после 3,25% в июне, сообщил 9 августа Росстат. В месячном выражении цены выросли на 0,63%. По прогнозу ЦБ, годовая инфляция в ближайшие месяцы продолжит повышаться на фоне нарастания ценового давления, а также выхода из расчета низких значений месячных приростов лета 2022 г. ЦБ ожидает, что инфляция к концу 2023 г. окажется на уровне 5–6,5% годовых.

5 июля президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что экономические показатели России оказались лучше прогнозов, что дает надежду на решение всех поставленных задач в течение 2023 г. Мишустин в свою очередь обратил внимание, что по итогам 2023 г. ВВП может вырасти более чем на 2%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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