Силуанов допустил рост экономики по итогам 2023 года выше 2,5%
По итогам текущего года российская экономика может вырасти на 2,5% и выше, а инфляция сохранится на уровне 6%, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу CGTN, пишет ТАСС.
«Если в прошлом году экономика сократилась на 2,1%, то в этом году мы ожидаем восстановление экономики <...> на 2,5%, может быть даже и выше. Так что можно сказать, что мы отыграем то падение, которое случилось в прошлый период», – сказал он.
Министр также заявил, что ожидает сохранения инфляции в 2023 г. на уровне 6%. По его словам, Минфин и Центробанк будут принимать все меры, чтобы инфляция снизилась до уровня плановых значений.
Безработица в России находится сейчас на минимальном уровне – 3%, такого не было за последние десятилетия, добавил Силуанов.
Годовая инфляция в июле составила 4,3% после 3,25% в июне, сообщил 9 августа Росстат. В месячном выражении цены выросли на 0,63%. По прогнозу ЦБ, годовая инфляция в ближайшие месяцы продолжит повышаться на фоне нарастания ценового давления, а также выхода из расчета низких значений месячных приростов лета 2022 г. ЦБ ожидает, что инфляция к концу 2023 г. окажется на уровне 5–6,5% годовых.
5 июля президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что экономические показатели России оказались лучше прогнозов, что дает надежду на решение всех поставленных задач в течение 2023 г. Мишустин в свою очередь обратил внимание, что по итогам 2023 г. ВВП может вырасти более чем на 2%.