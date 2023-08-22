Путин: Россия входит в пятерку крупнейших экономик мира

5 июля Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что экономические показатели России оказались лучше прогнозов, что дает надежду на решение всех поставленных задач в течение 2023 г. Мишустин в свою очередь обратил внимание, что по итогам 2023 г. ВВП может вырасти более чем на 2%.