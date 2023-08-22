Путин: Россия входит в пятерку крупнейших экономик мира
Россия по итогам 2022 г. вошла в пятерку крупнейших экономик мира и обогнала Германию по паритету покупательной способности и объему экономики, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
По словам президента, темпы роста российской экономики и текущая бюджетная ситуация устойчивы и не несут рисков. За июль - сентябрь бюджет России будет сведен с профицитом, а по итогам 2023 г. превышение доходов над расходами составит запланированные 2% ВВП.
5 июля Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что экономические показатели России оказались лучше прогнозов, что дает надежду на решение всех поставленных задач в течение 2023 г. Мишустин в свою очередь обратил внимание, что по итогам 2023 г. ВВП может вырасти более чем на 2%.
31 июля Владимир Путин заявил, что экономическое развитие России является базой решения задач, стоящих перед страной.