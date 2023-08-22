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Экономика

Путин: Россия входит в пятерку крупнейших экономик мира

Ведомости

Россия по итогам 2022 г. вошла в пятерку крупнейших экономик мира и обогнала Германию по паритету покупательной способности и объему экономики, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

По словам президента, темпы роста российской экономики и текущая бюджетная ситуация устойчивы и не несут рисков. За июль - сентябрь бюджет России будет сведен с профицитом, а по итогам 2023 г. превышение доходов над расходами составит запланированные 2% ВВП.

5 июля Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что экономические показатели России оказались лучше прогнозов, что дает надежду на решение всех поставленных задач в течение 2023 г. Мишустин в свою очередь обратил внимание, что по итогам 2023 г. ВВП может вырасти более чем на 2%.

Ранее по теме: Путин назвал развитие экономики базой решения стоящих перед Россией задач

31 июля Владимир Путин заявил, что экономическое развитие России является базой решения задач, стоящих перед страной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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