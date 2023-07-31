Путин назвал развитие экономики базой решения стоящих перед Россией задач
Экономическое развитие России является базой решения задач, стоящих перед страной. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
«В вопросах социального характера, экономического развития, экономика – база решения вообще всех задач, стоящих перед нашей страной», – сказал глава государства.
Путин выразил надежду, что в диалоге с правительством удастся найти «приемлемые решения», который пойдут «на благо развития России».
В начале июля во время встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустин Путин заявил, что экономические показатели России оказались лучше прогнозов. Он отметил, что это дает надежду на решение всех поставленных задач в течение года. В ходе встречи Мишустин обратил внимание на рост ВВП, который по итогам мая составил 5,4% по сравнению с маем 2022 г., с начала года – 0,6%. По словам премьера, по итогам 2023 г. ВВП может вырасти более чем на 2%.
Инфляция на начало июля составила 3,4%, по итогам года она может достигнуть 5%, добавил он. Премьер отметил, что рост реальных зарплат по итогам апреля составил 10,4% в годовом выражении, за четыре месяца с начала 2023 г. – 4,2%. Уровень безработицы находится на историческом минимуме и составляет 3,1–3,2%, заявил Мишустин.