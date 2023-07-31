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Путин назвал развитие экономики базой решения стоящих перед Россией задач

Ведомости

Экономическое развитие России является базой решения задач, стоящих перед страной. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

«В вопросах социального характера, экономического развития, экономика – база решения вообще всех задач, стоящих перед нашей страной», – сказал глава государства.

Путин выразил надежду, что в диалоге с правительством удастся найти «приемлемые решения», который пойдут «на благо развития России».

В начале июля во время встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустин Путин заявил, что экономические показатели России оказались лучше прогнозов. Он отметил, что это дает надежду на решение всех поставленных задач в течение года. В ходе встречи Мишустин обратил внимание на рост ВВП, который по итогам мая составил 5,4% по сравнению с маем 2022 г., с начала года – 0,6%. По словам премьера, по итогам 2023 г. ВВП может вырасти более чем на 2%.

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Инфляция на начало июля составила 3,4%, по итогам года она может достигнуть 5%, добавил он. Премьер отметил, что рост реальных зарплат по итогам апреля составил 10,4% в годовом выражении, за четыре месяца с начала 2023 г. – 4,2%. Уровень безработицы находится на историческом минимуме и составляет 3,1–3,2%, заявил Мишустин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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