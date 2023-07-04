Путин заявил об изменении структуры российской экономики
Доходы от перерабатывающих отраслей увеличиваются, что говорит об изменении структуры российской экономики. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время встречи с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС.
«Доходы от перерабатывающих отраслей повышаются, это говорит об изменении структуры экономики», – сказал глава государства (цитата по «РИА Новости»).
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ, которые затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, автомобилестроение и др. В связи с этим российские власти заявили о необходимости структурной перестройки экономики.
В мае 2022 г. на тот момент председатель Счетной палаты Алексей Кудрин выразил мнение, что экономика РФ будет перестраиваться полтора-два года. В середине июня этого года председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика развивается по сценарию ускоренной адаптации, структурная перестройка идет быстрее ожиданий.
До этого в марте премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в 2024 г. завершится период адаптации российской экономики к внешнему давлению и Россия перейдет «на новый путь развития». В то же время он усомнился, что «попытки других стран воздействовать на Россию» ослабнут.