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Экономика

Путин заявил об изменении структуры российской экономики

Ведомости

Доходы от перерабатывающих отраслей увеличиваются, что говорит об изменении структуры российской экономики. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время встречи с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС.

«Доходы от перерабатывающих отраслей повышаются, это говорит об изменении структуры экономики», – сказал глава государства (цитата по «РИА Новости»). 

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ, которые затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, автомобилестроение и др. В связи с этим российские власти заявили о необходимости структурной перестройки экономики. 

В мае 2022 г. на тот момент председатель Счетной палаты Алексей Кудрин выразил мнение, что экономика РФ будет перестраиваться полтора-два года. В середине июня этого года председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика развивается по сценарию ускоренной адаптации, структурная перестройка идет быстрее ожиданий.

До этого в марте премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в 2024 г. завершится период адаптации российской экономики к внешнему давлению и Россия перейдет «на новый путь развития». В то же время он усомнился, что «попытки других стран воздействовать на Россию» ослабнут. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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