Путин заявил об изменении структуры российской экономики

До этого в марте премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в 2024 г. завершится период адаптации российской экономики к внешнему давлению и Россия перейдет «на новый путь развития». В то же время он усомнился, что «попытки других стран воздействовать на Россию» ослабнут.