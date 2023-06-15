Набиуллина: российская экономика развивается по сценарию ускоренной адаптации

Президент РФ Владимир Путин ранее также подчеркивал, что западным странам не удалось «смять» российскую экономику. По его словам, экономика РФ и система управления оказались «гораздо прочнее, чем полагали на Западе». В ходе встречи с военкорами 13 июня российский лидер заявил о нарастающих экономических проблемах на Западе. В то же время в России ожидается рост ВВП на 1,5-2%.