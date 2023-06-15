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Набиуллина: российская экономика развивается по сценарию ускоренной адаптации

Ведомости

Сегодня российская экономика развивается по сценарию ускоренной адаптации. Такое заявление сделала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). 

«Российский бизнес, российская экономика развивалась по сценарию ускоренной адаптации. Наши предприятия очень быстро адаптировались», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Набиуллина отметила, что структурная перестройка российской экономики идет быстрее ожиданий. По ее словам, негативные прогнозы не оправдались. Глава Банка России пояснила, что этому способствовали меры поддержки правительства и ЦБ, а также «адаптация множества тысяч наших предприятий, которые оказались очень гибкими, проворными».

В марте премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в 2024 г. завершится период адаптации российской экономики к внешнему давлению и страна перейдет «на новый путь развития». При этом он усомнился, что «попытки других стран воздействовать на Россию» ослабнут. 

В январе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что последствия санкций против России «удалось ограничить». По его словам, экономика РФ «постепенно адаптируется к новым реалиям». 

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Президент РФ Владимир Путин ранее также подчеркивал, что западным странам не удалось «смять» российскую экономику. По его словам, экономика РФ и система управления оказались «гораздо прочнее, чем полагали на Западе». В ходе встречи с военкорами 13 июня российский лидер заявил о нарастающих экономических проблемах на Западе. В то же время в России ожидается рост ВВП на 1,5-2%.

На фоне начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ, которые затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, горнодобывающую отрасль, автомобилестроение и др. 

В связи с этим российские власти заявили о необходимости структурной перестройки экономики. В мае 2022 г. на тот момент председатель Счетной палаты Алексей Кудрин выразил мнение, что экономика РФ будет перестраиваться полтора – два года.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных