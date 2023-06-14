Греф заявил о невозможности быстро перестроить экономику России

В мае 2022 г. на тот момент председатель Счетной палаты Алексей Кудрин выразил мнение, что экономика РФ будет перестраиваться полтора – два года. В сентябре президент РФ Владимир Путин поручил создать необходимые условия для продолжения этого процесса. Он пояснил, что речь в том числе идет о реализации крупных технологичных проектов, роста экономической активности, развитии инфраструктуры в российских регионах и создании новых рабочих мест.