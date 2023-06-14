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Экономика

Греф заявил о невозможности быстро перестроить экономику России

Ведомости

Экономика России является частью мировой экономики, поэтому ее невозможно перестроить быстро. Об этом заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью РБК.

«Российская экономика вообще очень сильно интегрирована в мировую экономику, и перестроить ее в короткий срок невозможно, да и не нужно», – сказал он, комментируя сценарии развития российской экономики.

Греф отметил меры правительства для стимулирования производства локальных поставщиков товаров и услуг. По его словам, если эта политика продолжится, то вместе с «разворотом экспорта с Запада на Восток» в России будет развиваться внутреннее производство как товаров, так и услуг.

Глава Сбербанка признал, что период инфраструктурной перестройки, в первую очередь экспортно-импортных операций, «будет непростым». В то же время этот «болезненный процесс» продвигается «достаточно быстро», отметил Греф. По его мнению, уход западных брендов из России станет «дополнительным стимулом» для развития российских компаний.

Греф также спрогнозировал рост ВВП России на «порядка 2%». Он ожидает, что в течение двух лет российская экономика восстановится «до прежних объемов и показателей своего развития».

На фоне начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ, которые затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, горнодобывающую отрасль, автомобилестроение и др. В связи с этим российские власти заявили о необходимости структурной перестройки экономики.

В мае 2022 г. на тот момент председатель Счетной палаты Алексей Кудрин выразил мнение, что экономика РФ будет перестраиваться полтора – два года. В сентябре президент РФ Владимир Путин поручил создать необходимые условия для продолжения этого процесса. Он пояснил, что речь в том числе идет о реализации крупных технологичных проектов, роста экономической активности, развитии инфраструктуры в российских регионах и создании новых рабочих мест.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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