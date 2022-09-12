Путин заявил о неизбежности процесса дедолларизации

На пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) глава государства также подчеркивал, что в целом западные страны подорвали опоры мировой экономической системы, которая выстраивалась на протяжении столетий: «утрачено доверие к доллару, евро и фунту стерлингов» как к валютам, в которых можно проводить расчеты, хранить резервы и номинировать активы. Тут он отметил, что 6 сентября «Газпром» и его китайские партнеры приняли решение о переходе на рубль и юань при оплате поставок газа.