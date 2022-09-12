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Экономика

Путин заявил о неизбежности процесса дедолларизации

Ведомости

Процесс дедолларизации является неизбежным, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«У нас есть споры, чему больше уделить внимания, куда больше направить средств или больше сэкономить и создать «подушку безопасности», как ее создавать в новых условиях и что такое «подушка безопасности» в современных условиях, когда у нас идет известный и неизбежный процесс дедолларизации», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

Путин обратил внимание на то, что в нынешних условиях безусловными приоритетами правительства должна быть быть нацеленность на развитие и реализацию национальных проектов в интересах граждан.

«Нам необходимо сформировать все условия для структурной перестройки экономики, ну или, так скажем, для дальнейшей структурной перестройки, в том числе реализации крупных технологичных проектов, роста экономической активности и развития инфраструктуры в российских регионах, создания новых рабочих мест», — отметил он.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что сейчас идет явная дедоларизация и все больше операций проходит в рублях. Банки, которые работают с долларами и евро, чувствуют себя некомфортно, именно поэтому вводятся комиссии за их хранение, подчеркнул он.

На пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) глава государства также подчеркивал, что в целом западные страны подорвали опоры мировой экономической системы, которая выстраивалась на протяжении столетий: «утрачено доверие к доллару, евро и фунту стерлингов» как к валютам, в которых можно проводить расчеты, хранить резервы и номинировать активы. Тут он отметил, что 6 сентября «Газпром» и его китайские партнеры приняли решение о переходе на рубль и юань при оплате поставок газа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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