Кудрин оценил период перестройки экономики России в 1,5-2 года
Российская экономика будет перестраиваться полтора-два года: в это время ВВП будет снижаться, а затем перейдет к росту, заявил журналистам председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Он отметил, что сейчас начинается «долгосрочная структурная перестройка экономики страны».
«Первые шаги, первые изменения потоков продукции, замена или начало выпуска того, что мы могли бы сами выпускать, — это произойдет в течение двух лет. Собственно, эти два года могут быть годами снижения ВВП. Дальше пока прогнозируется, что он будет положительным», — добавил Кудрин (цитата по «РИА Новости»).
По прогнозу специалистов Счетной палаты, 2022 г. будет сложным с точки зрения падения ВВП, которое может продолжиться в следующем году. Кудрин пояснил, что масштаб изменений пока только проявляется по мере вступления в силу санкций, с учетом которых экономика России будет перестраиваться следующие полтора-два года.
«Впоследствии, безусловно, продолжится работа по структурной перестройке экономики в связи с необходимостью самим производить целый ряд продукции», — заявил он. Более глубокая перестройка займет длительное время, добавил Кудрин. По его словам, глубина спада экономики в первые годы ее перестройки будет зависеть от развития ситуации в мировой экономике, в том числе от проблем с логистикой, ограничений в передаче технологий, трудностей с обслуживанием расчетов. По разным оценкам, в некоторых отраслях спад составляет уже около 50%, уточнил председатель Счетной палаты.
Ранее Кудрин утверждал, что в ближайшие полтора-два года россияне будут жить в очень сложной ситуации, поэтому нужно оценить свои силы и ресурсы. По его словам, в 2022 г. инфляция по базовому прогнозу составит 20,7%, а в 2023 г. – более 6%. Кудрин добавил, что в этом году дополнительные расходы бюджета на стабилизацию экономики могут составить более 4 трлн руб.
В конце апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в 2022 г. инфляция в России составит 18-23%, в следующем – сократится до 5-7%, а в 2024 г. вернется к цели в 4%. По прогнозу Минэкономразвития, инфляция по итогам этого года составит 17,5%, сообщали ранее «Ведомости».