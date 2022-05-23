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Экономика

Кудрин оценил период перестройки экономики России в 1,5-2 года

Ведомости

Российская экономика будет перестраиваться полтора-два года: в это время ВВП будет снижаться, а затем перейдет к росту, заявил журналистам председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Он отметил, что сейчас начинается «долгосрочная структурная перестройка экономики страны».

«Первые шаги, первые изменения потоков продукции, замена или начало выпуска того, что мы могли бы сами выпускать, — это произойдет в течение двух лет. Собственно, эти два года могут быть годами снижения ВВП. Дальше пока прогнозируется, что он будет положительным», — добавил Кудрин (цитата по «РИА Новости»).

По прогнозу специалистов Счетной палаты, 2022 г. будет сложным с точки зрения падения ВВП, которое может продолжиться в следующем году. Кудрин пояснил, что масштаб изменений пока только проявляется по мере вступления в силу санкций, с учетом которых экономика России будет перестраиваться следующие полтора-два года.

«Впоследствии, безусловно, продолжится работа по структурной перестройке экономики в связи с необходимостью самим производить целый ряд продукции», — заявил он. Более глубокая перестройка займет длительное время, добавил Кудрин. По его словам, глубина спада экономики в первые годы ее перестройки будет зависеть от развития ситуации в мировой экономике, в том числе от проблем с логистикой, ограничений в передаче технологий, трудностей с обслуживанием расчетов. По разным оценкам, в некоторых отраслях спад составляет уже около 50%, уточнил председатель Счетной палаты.

Ранее Кудрин утверждал, что в ближайшие полтора-два года россияне будут жить в очень сложной ситуации, поэтому нужно оценить свои силы и ресурсы. По его словам, в 2022 г. инфляция по базовому прогнозу составит 20,7%, а в 2023 г. – более 6%. Кудрин добавил, что в этом году дополнительные расходы бюджета на стабилизацию экономики могут составить более 4 трлн руб.

В конце апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в 2022 г. инфляция в России составит 18-23%, в следующем – сократится до 5-7%, а в 2024 г. вернется к цели в 4%. По прогнозу Минэкономразвития, инфляция по итогам этого года составит 17,5%, сообщали ранее «Ведомости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных