Минэк оценил спад экономики из–за санкций в 7,8%

Действительно, экспорт в номинальном выражении в этом году может сократиться не так значительно, как в реальном, говорит Донец: динамика объемов поставок будет зависеть от того, введет ЕС нефтяное эмбарго или нет. Высокие цены сейчас компенсируют падение реальных объемов экспорта, подчеркивает эксперт. По ее словам, рекордно высокий профицит счета текущих операций, который сложится по итогам этого года, означает, что поддержка для рубля будет высокой. Рубль к концу года может ослабнуть до 85 руб. за доллар, если ЕС введет торговое эмбарго. Если этого не произойдет, то он может остаться в интервале 60-70 руб. за доллар.