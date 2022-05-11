Куда инвестировать в период рецессии

Жесткие санкции, введенные Западом в отношении России, значительно ограничивают экономическую деятельность в стране. Банк России уже прогнозирует экономический спад в стране фактически на протяжении двух лет: в 2022 г. реальный ВВП упадет на 8–10%, в 2023 г. – на 0–3% в условиях структурной перестройки и только в 2024 г. ЦБ ждет роста экономики на 2,5–3,5%.