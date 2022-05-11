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Куда инвестировать в период рецессии

Активы-убежища можно найти в акциях, облигациях, золоте и защитных валютах
Инга Сангалова
В текущих условиях инвесторам стоит быть как никогда избирательными в выборе активов и искать идеи, которые способны в том числе обогнать максимальную за десятилетия инфляцию / Андрей Гордеев / Ведомости

Жесткие санкции, введенные Западом в отношении России, значительно ограничивают экономическую деятельность в стране. Банк России уже прогнозирует экономический спад в стране фактически на протяжении двух лет: в 2022 г. реальный ВВП упадет на 8–10%, в 2023 г. – на 0–3% в условиях структурной перестройки и только в 2024 г. ЦБ ждет роста экономики на 2,5–3,5%.

Акции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных