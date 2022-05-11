ЦБ оценил падение ВВП России по итогам 2022 года в 8-10%
Падение валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2022 г. составит от 8 до 10%, в 2023 г. оно замедлится до 3%, а рост начнется в 2024 г. Об этом говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.
По прогнозу регулятора, рост ВВП в 2024 г. после двух лет предполагаемого спада составит 2,5-3,5%.
Ранее «Ведомости» сообщили со ссылкой на источник, что Минэкономразвития предварительно спрогнозировало падение ВВП России в 2022 г. на 8,8% в базовом варианте, а в консервативном — на 12,4%. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в свою очередь считает, что падение ВВП составит более 10%. Он добавил, что это повлияет на бюджеты регионов России, на доходы бюджетов и на выполнение тех законов о бюджете, которые приняты всеми регионами страны. При этом федеральный бюджет будет оказывать необходимую помощь регионам.
Всемирный банк спрогнозировал падение ВВП России на 11,2% из-за военной операции на Украине и санкций западных стран. В 2023 и 2024 гг. организация ожидает роста российской экономики на 0,6% и 1,3% соответственно.