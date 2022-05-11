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Экономика

ЦБ оценил падение ВВП России по итогам 2022 года в 8-10%

Ведомости

Падение валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2022 г. составит от 8 до 10%, в 2023 г. оно замедлится до 3%, а рост начнется в 2024 г. Об этом говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.

По прогнозу регулятора, рост ВВП в 2024 г. после двух лет предполагаемого спада составит 2,5-3,5%.

Ранее «Ведомости» сообщили со ссылкой на источник, что Минэкономразвития предварительно спрогнозировало падение ВВП России в 2022 г. на 8,8% в базовом варианте, а в консервативном — на 12,4%. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в свою очередь считает, что падение ВВП составит более 10%. Он добавил, что это повлияет на бюджеты регионов России, на доходы бюджетов и на выполнение тех законов о бюджете, которые приняты всеми регионами страны. При этом федеральный бюджет будет оказывать необходимую помощь регионам.

Всемирный банк спрогнозировал падение ВВП России на 11,2% из-за военной операции на Украине и санкций западных стран. В 2023 и 2024 гг. организация ожидает роста российской экономики на 0,6% и 1,3% соответственно.

Ранее по теме: Минфин опроверг публикацию Bloomberg о возможном падении ВВП на 12%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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