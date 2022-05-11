ЦБ оценил падение ВВП России по итогам 2022 года в 8-10%

Ранее «Ведомости» сообщили со ссылкой на источник, что Минэкономразвития предварительно спрогнозировало падение ВВП России в 2022 г. на 8,8% в базовом варианте, а в консервативном — на 12,4%. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в свою очередь считает, что падение ВВП составит более 10%. Он добавил, что это повлияет на бюджеты регионов России, на доходы бюджетов и на выполнение тех законов о бюджете, которые приняты всеми регионами страны. При этом федеральный бюджет будет оказывать необходимую помощь регионам.